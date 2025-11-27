Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Έρευνα στην Ελβετία για τα πολυτελή δώρα επιχειρηματιών στον Τραμπ - Το Rolex και η ράβδος χρυσού

 27.11.2025 - 20:57
Έρευνα στην Ελβετία για τα πολυτελή δώρα επιχειρηματιών στον Τραμπ - Το Rolex και η ράβδος χρυσού

Δύο Ελβετοί βουλευτές προσέφυγαν στον γενικό εισαγγελέα της Συνομοσπονδίας αξιώνοντας να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τα «δώρα που προσφέρθηκαν στον Αμερικανό πρόεδρο» Ντόναλντ Τραμπ από τους επικεφαλής ελβετικών επιχειρήσεων στις αρχές Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Στις αρχές Νοεμβρίου, μια αντιπροσωπεία Ελβετών επιχειρηματιών μετέβη στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ με την ελπίδα να προσελκύσει την προσοχή του σχετικά με τις επιπτώσεις των δασμών ύψους 39%, που εφαρμόζονται από τις αρχές Αυγούστου στα ελβετικά προϊόντα.

Ένα επιτραπέζιο ρολόι μάρκας Rolex και μία προσωποποιημένη ράβδος χρυσού που δέσποζαν στο γραφείο του προέδρου στον Λευκό Οίκο είχαν τραβήξει την προσοχή των ελβετικών και αμερικανικών ΜΜΕ τις επόμενες ημέρες.

Οι επικρίσεις γύρω από αυτό που ο αμερικανικός Τύπος αποκάλεσε «η διπλωματία της ράβδου χρυσού» (gold bar diplomacy) ξέσπασαν, όταν 10 ημέρες αργότερα η Βέρνη και η Ουάσιγκτον ανακοίνωσαν μία κοινή δήλωση προθέσεων με στόχο τη μείωση στο 15% των δασμών που επιβάλλονται σε ελβετικά προϊόντα.

«Σε αυτήν την υπόθεση μεγάλης σημασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, εμείς πιστεύουμε πως τα εν λόγω γεγονότα πρέπει να διαλευκανθούν από τη δικαιοσύνη», γράφουν οι βουλευτές των Πράσινων της Ελβετίας (Vert.e.s suisses) Γκρέτα Γκίζιν και Ραφαέλ Μαχάιμ σε καταγγελία που κατατέθηκε ενώπιον του γενικού εισαγγελέα της Συνομοσπονδίας, αντίγραφο της οποίας περιήλθε στην κατοχή του AFP.

«Διακυβεύονται η αξιοπιστία των θεσμών μας, ο σεβασμός στο κράτος δικαίου και η φήμη της Ελβετίας σε διεθνές επίπεδο», συμπλήρωσαν οι ίδιοι σε αυτήν την επιστολή με ημερομηνία 26η Νοεμβρίου.

Η αξία αυτών των αντικειμένων δεν έχει γίνει γνωστή και «οι δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τον τελικό προορισμό των δώρων που προσφέρθηκαν στον Αμερικανό πρόεδρο είναι ελλιπείς», εκτιμούν αυτοί βουλευτές, οι οποίοι ζητούν από τον εισαγγελέα να διερευνήσει εάν πρόκειται για ένα «αδικαιολόγητο πλεονέκτημα βάσει του ελβετικού ποινικού δικαίου».

Συγκεκριμένα, επικαλούνται «το άρθρο 322» του ποινικού κώδικα που αφορά «τη διαφθορά αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών». Η ανακοίνωση ενός σχεδίου συμφωνίας για την ελάφρυνση των δασμών είχε χαιρετιστεί από τις εργοδοτικές ενώσεις, ωστόσο είχε προκαλέσει και αποδοκιμασίες, ιδίως από τους Ελβετούς Πράσινους, που κατήγγειλαν αυτήν την επίσκεψη ιδιωτικού χαρακτήρα των κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων, κρίνοντάς την «δημοκρατικά αμφισβητήσιμη».

Μεταξύ των επιχειρηματιών που απεικονίζονται σε μια φωτογραφία από αυτήν τη συνάντηση ήταν ο γενικός διευθυντής της Rolex, Ζαν Φρεντερίκ Ντιφούρ, όπως και εκείνος του εταιρείας χυτηρίου και εμπορίας χρυσού MKS PAMP, Μαρουάν Σακαρτσί.

