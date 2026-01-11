Οι αντιδράσεις των κομμάτων μετά την αποχώρηση της Πρώτης Κυρίας από τον Ανεξάρτητο Φορέα - Βίντεο

Ο Φορέας βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης, με τη Διαχειριστική Επιτροπή να συγκαλείται εκτάκτως αύριο, Δευτέρα, για να ενημερωθεί επίσημα για την απόφαση της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη.
Στην τοποθέτησή της, η Πρώτη Κυρία σημειώνει ότι θα αποχωρήσει και από άλλους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στους οποίους συμμετείχε, κάνοντας λόγο για έντονη στοχοποίηση που κορυφώθηκε μετά την ενίσχυση του προϋπολογισμού του Φορέα.
