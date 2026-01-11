Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι αντιδράσεις των κομμάτων μετά την αποχώρηση της Πρώτης Κυρίας από τον Ανεξάρτητο Φορέα - Βίντεο

 11.01.2026 - 21:34
Λίγα 24ωρα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, η Πρώτη Κυρία προχώρησε σε δημόσια δήλωση, ανακοινώνοντας την αποχώρησή της από την προεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Ο Φορέας βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης, με τη Διαχειριστική Επιτροπή να συγκαλείται εκτάκτως αύριο, Δευτέρα, για να ενημερωθεί επίσημα για την απόφαση της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σπάει τη σιωπή της η Πρώτη Κυρία για το επίμαχο βίντεο: «Δεν θα επιτρέψω να διασύρουν την οικογένειά μου» - Αποχωρεί από τον Ανεξάρτητο Φορέα

Στην τοποθέτησή της, η Πρώτη Κυρία σημειώνει ότι θα αποχωρήσει και από άλλους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στους οποίους συμμετείχε, κάνοντας λόγο για έντονη στοχοποίηση που κορυφώθηκε μετά την ενίσχυση του προϋπολογισμού του Φορέα.

Δείτε βίντεο:

