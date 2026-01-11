Μυστήριο με την εξαφάνιση Ρώσου επιχειρηματία στη Λεμεσό - Τελευταίο στίγμα στο Πισσούρι

Η εξαφάνισή του καταγγέλθηκε από εργαζόμενους της εταιρείας του, που δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα και να εστιάζουν τις έρευνες στη δυτική πλευρά της επαρχίας Λεμεσού.

Όπως ανέφερε ο Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, Κυριάκος Θεοδώρου:

«Από την πρώτη στιγμή της καταγγελίας διενεργήθηκαν εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι το τελευταίο στίγμα που έλαβε το κινητό του τηλέφωνο ήταν στην περιοχή Κάβο Άσπρο στο χωριό Πισσούρι της επαρχίας Λεμεσού. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού, μέλη της πολιτικής άμυνας και εθελοντικής ομάδας χωρίς να εντοπιστεί».

Ο 56χρονος περιγράφεται ως «ύψους περίπου 1,90 μ., λεπτής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά», ενώ οι Αρχές έχουν εκδώσει σχετική ανακοίνωση εξαφάνισης. Οι έρευνες συνεχίζονται, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

