ΥΠΟΙΚ: Τροποποίηση νόμου για μείωση ΦΠΑ σε 5% για κατασκευή-ανακαίνιση σχολείων ενέκρινε το ΥΣ

Το μέτρο, προάγει την πρόσβαση σε ποιοτικές και σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, είπε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση του περί ΦΠΑ Νόμου του 2000-2025 και προτείνεται η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% από 19% που εφαρμόζεται, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία όσον αφορά την κατασκευή και ανακαίνιση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων που προορίζονται για εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν εξαιρούμενη εκπαίδευση.

Εξήγησε ότι αυτό αφορά σε δημόσια εκπαιδευτήρια, ιδιωτικά σχολεία εγγεγραμμένα στο μητρώο που τηρείται σύμφωνα με τον Περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμο του 1971, ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εγγεγραμμένες στο μητρώο που τηρείται σύμφωνα με τον Περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο του 1996 και πρόσωπα, οργανισμούς ή άλλα ιδρύματα που τυγχάνουν αναγνώρισης από τον Έφορο κατόπιν υποβολής αίτησης εκ μέρους τους «εφόσον σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους».

«Η πρόταση προάγει την πρόσβαση σε ποιοτικές και σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, εντάσσεται στην ευρωπαϊκή λογική, που είναι και η λογική της Κυβέρνησής μας, ότι η εκπαίδευση είναι επένδυση με κοινωνική απόδοση και ενισχύει την ισότητα και την κοινωνική συνοχή», πρόσθεσε ο κ. Κεραυνός.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή της μείωσης είπε, ότι, γενικά, για την ανακαίνιση, «οτιδήποτε θα σημαίνει τούτο, και εργατικά και υλικά, όπως και ανέγερση καινούργιων κτιρίων, θα είναι 5% το ΦΠΑ».

Ερωτηθείς για τν χρονική διάρκεια αυτής της ρύθμισης είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα επανεξετάζει κάθε πέντε χρόνια το μέτρο, τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και την αποτελεσματικότητά του «και θα υποβάλλουμε διορθωτικά μέτρα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου στο τέλος της κάθε πενταετίας».

Ερωτηθείς για το κόστος αυτού του μέτρου, ο κ. Κεραυνός είπε ότι με βάση στοιχεία του 2023, «γιατί δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία αυτή τη στιγμή», είναι ένα κόστος περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ.