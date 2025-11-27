Με κατάθεση «αστυνομικών» συνεχίστηκε η «δίκη» των δύο Ε/κ στο κατεχόμενο Τρίκωμο

Θάνατος 49χρονης: Εντοπίστηκαν σπασμένα αντικείμενα στη σκηνή - Κλήθηκε για κατάθεση φιλικό της πρόσωπο
Πέπλο μυστηρίου απλώνεται πίσω από τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας στο Παραλίμνι, ηλικίας 49 ετών.
Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, κατά τη διαδικασία της Πέμπτης κατέθεσαν τρία μέλη της «αστυνομίας» αναφορικά με τις «κατηγορίες» που αντιμετωπίζουν οι δύο Ε/κ, ενώ έγινε αναφορά και στην εμπλοκή κτηματομεσίτη στην εν λόγω υπόθεση.
Η διαδικασία ενώπιον του «δικαστηρίου» ορίστηκε να συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 13:30.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις