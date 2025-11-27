Ecommbx
Με κατάθεση «αστυνομικών» συνεχίστηκε η «δίκη» των δύο Ε/κ στο κατεχόμενο Τρίκωμο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με κατάθεση «αστυνομικών» συνεχίστηκε η «δίκη» των δύο Ε/κ στο κατεχόμενο Τρίκωμο

 27.11.2025 - 19:43
Με κατάθεση «αστυνομικών» συνεχίστηκε η «δίκη» των δύο Ε/κ στο κατεχόμενο Τρίκωμο

Με την κατάθεση τριών «αστυνομικών» συνεχίστηκε ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο η «δίκη» των δύο Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι «κατηγορούνται» από το κατοχικό καθεστώς για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, κατά τη διαδικασία της Πέμπτης κατέθεσαν τρία μέλη της «αστυνομίας» αναφορικά με τις «κατηγορίες» που αντιμετωπίζουν οι δύο Ε/κ, ενώ έγινε αναφορά και στην εμπλοκή κτηματομεσίτη στην εν λόγω υπόθεση. 

Η διαδικασία ενώπιον του «δικαστηρίου» ορίστηκε να συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 13:30.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Πέπλο μυστηρίου απλώνεται πίσω από τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας στο Παραλίμνι, ηλικίας 49 ετών. 

