Alpha-Alpha πρωτιές με…διαστημικά νούμερα- «Σαρώνει» η Αγαπητού, «πετάει» η Κάτια Σάββα, «εκτοξεύθηκε» η Μακρυγιάννη

Από νωρίς το πρωί μέχρι και το κεντρικό δελτίο, το κανάλι αποδεικνύει την ισχυρή του δυναμική στον τηλεοπτικό ανταγωνισμό.

Η Κατερίνα Αγαπητού, χθες, Δευτέρα 8/9/25, «τρέλανε» τα μηχανάκια, καταγράφοντας μέχρι και 40% στα δυναμικά κοινά!

Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε και η Κάτια Σάββα, που άγγιξε το 28,5%!

Το δε, κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με την Δήμητρα Μακρυγιάννη, έφτασε μέχρι 28,7%.

Τα νούμερα δείχνουν ξεκάθαρη κυριαρχία του Alpha στην ενημέρωση, με τις δύο κυρίες να πρωταγωνιστούν στην ώρα προβολής τους.

Οι τηλεθεατές επιβραβεύουν σταθερά την ποιοτική ενημέρωση και ψυχαγωγία του σταθμού, αναδεικνύοντας τον Alpha Κύπρου σε πρώτο προορισμό για έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση αλλά και για ψυχαγωγία υψηλών προδιαγραφών.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha Κύπρου, με την άμεση και ολοκληρωμένη κάλυψη της επικαιρότητας, συνεχίζει να κυριαρχεί στα ποσοστά τηλεθέασης, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό και επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του κοινού.

Η πρωτιά του Alpha Κύπρου δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, επένδυσης στην ποιότητα και βαθιάς σχέσης με τους τηλεθεατές του.