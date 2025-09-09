Ecommbx
Lifestyle
LIFESTYLE

Alpha-Alpha πρωτιές με…διαστημικά νούμερα- «Σαρώνει» η Αγαπητού, «πετάει» η Κάτια Σάββα, «εκτοξεύθηκε» η Μακρυγιάννη

 09.09.2025 - 11:05
Alpha-Alpha πρωτιές με…διαστημικά νούμερα- «Σαρώνει» η Αγαπητού, «πετάει» η Κάτια Σάββα, «εκτοξεύθηκε» η Μακρυγιάννη

Με… το δεξί, μπήκε στην αρένα της τηλεθέασης ο Alpha, που καταφέρνει να κρατάει τα ηνία, σχεδόν στο σύνολο του προγράμματός του.

Από νωρίς το πρωί μέχρι και το κεντρικό δελτίο, το κανάλι αποδεικνύει την ισχυρή του δυναμική στον τηλεοπτικό ανταγωνισμό.

Η Κατερίνα Αγαπητού, χθες, Δευτέρα 8/9/25, «τρέλανε» τα μηχανάκια, καταγράφοντας μέχρι και 40% στα δυναμικά κοινά!

Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε και η Κάτια Σάββα, που άγγιξε το 28,5%!

Το δε, κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με την Δήμητρα Μακρυγιάννη, έφτασε μέχρι 28,7%.

Τα νούμερα δείχνουν ξεκάθαρη κυριαρχία του Alpha στην ενημέρωση, με τις δύο κυρίες να πρωταγωνιστούν στην ώρα προβολής τους.

Οι τηλεθεατές επιβραβεύουν σταθερά την ποιοτική ενημέρωση και ψυχαγωγία του σταθμού, αναδεικνύοντας τον Alpha Κύπρου σε πρώτο προορισμό για έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση αλλά και για ψυχαγωγία υψηλών προδιαγραφών.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha Κύπρου, με την άμεση και ολοκληρωμένη κάλυψη της επικαιρότητας, συνεχίζει να κυριαρχεί στα ποσοστά τηλεθέασης, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό και επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του κοινού.

Η πρωτιά του Alpha Κύπρου δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, επένδυσης στην ποιότητα και βαθιάς σχέσης με τους τηλεθεατές του.

 

ΠτΔ: «Μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του ’60»

ΠτΔ: «Μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του ’60»

Μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε στη χώρα μας είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του ’60, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι η Κυβέρνηση του έχει την απόλυτη πολιτική βούληση και την ετοιμότητα να το κάνει

