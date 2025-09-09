«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα

«Ανιψούλα μου ομορφιά μου αστέρι μου !!!! Γιατί μας το έκανες αυτό! Δεν το πιστεύω πως δε θα σε ξαναδώ ! Ο Θεός σε ήθελε κοντά του Κάτια μου !!»...γράφει στην ανάρτηση της, η θεία της νεαρής κοπέλας, η οποία την αποχαιρετά με αναπάντητα «γιατί».
Η 19χρονη Κάτια
Πώς έγινε το τροχαίο
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η νεαρή κοπέλα επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, ο οποίος έχασε τον έλεγχο στην οδό Αρτέμιδος με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε δύο δέντρα της νησίδας και να ανατραπεί.
Από την ανατροπή του οχήματος προέκυψε ο θανατηφόρος τραυματισμός της κοπέλας η οποία ήταν συνοδηγός.
Η 19χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο 23 χρόνος οδηγός νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος.
Φωτογραφίες από το τροχαίο:
