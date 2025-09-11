Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στέλεχος του Υπ. Παιδείας ενώπιον της Δικαιοσύνης για υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης - Ανάμεσα στα θύματα και ανήλικη

 11.09.2025 - 22:22
Ενώπιον της Δικαιοσύνης αναμένεται να βρεθεί στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και άσεμνη επίθεση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Ελένης Μιχαήλ, η Νομική Υπηρεσία υιοθέτησε τις εισηγήσεις της Αστυνομίας και άναψε το «πράσινο φως» για την ποινική δίωξη του εμπλεκόμενου. Εναντίον του στελέχους διερευνήθηκαν δύο ξεχωριστές υποθέσεις.

Στην πρώτη, το φερόμενο θύμα ήταν ανήλικο κατά τον χρόνο διάπραξης του αδικήματος. Η συγκεκριμένη διερεύνηση ολοκληρώθηκε εδώ και 15 μήνες και διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία με εισήγηση για δίωξη. Ωστόσο, ο φάκελος παρέμεινε σε εκκρεμότητα, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη δεύτερη έρευνα για άσεμνη επίθεση.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση και καλείται να λάβει μέτρα ώστε να προστατευθούν οι παραπονούμενες, που εργάζονται στο ίδιο περιβάλλον με τον ύποπτο. Η Υπουργός Παιδείας καλείται να αποφασίσει εάν θα θέσει τον λειτουργό σε διαθεσιμότητα.

Μάλιστα, στο διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη καταγγελία και ενώ ήταν σε εξέλιξη η έρευνα, το στέλεχος του Υπουργείου πήρε προαγωγή.

Η Νομική Υπηρεσία έδωσε ήδη οδηγίες για ετοιμασία κατηγορητηρίου, το οποίο αναμένεται να καταχωρηθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας τις επόμενες ημέρες.

Είμαστε εδώ για να μεταρρυθμίσουμε το κράτος με ένα και μοναδικό στόχο: να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

