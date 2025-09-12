Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΓιώργος Βαρνάβα για Σιζόπουλο: «Ο κυπριακός λαός απαιτεί τον τελικό λόγο να τον έχει η Δικαιοσύνη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Βαρνάβα για Σιζόπουλο: «Ο κυπριακός λαός απαιτεί τον τελικό λόγο να τον έχει η Δικαιοσύνη»

 12.09.2025 - 13:20
Γιώργος Βαρνάβα για Σιζόπουλο: «Ο κυπριακός λαός απαιτεί τον τελικό λόγο να τον έχει η Δικαιοσύνη»

Ο πρώην βουλευτής Γιώργος Βαρνάβα χαιρετίζει το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για την καταγγελία εναντίον του προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, τονίζοντας ότι αυτήν τη φορά «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία η υπόθεση να μπει ξανά στο αρχείο» και καλεί τη Γενική Εισαγγελία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αρχή κατά της Διαφθοράς: Διαπιστώνει ενδείξεις διαφθοράς για τον Μαρίνο Σιζόπουλο - Δείτε το πόρισμα

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωσή του

Η σημερινή ανακοίνωση του Πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε σχέση με την καταγγελία την οποία πρoέβηκα στις 28 Μαρτίου 2023 για το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μαρίνο Σιζόπουλο, σχετικά με ανάμιξη του σε υπόθεση που αφορά στην ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων και την έκδοση “χρυσού διαβατηρίου” κατά τα έτη 2017 -2019 , συνάδει πλήρως με τα αισθήματα των πολιτών, οι οποίοι απαιτούν την αποκάλυψη των σκανδάλων και την πάταξη της διαφθοράς, όποιος και να εμπλέκεται σε αυτή, όποιο αξίωμα και να κατέχει.

Η Ανεξάρτητή Αρχή κατά της Διαφθοράς είναι η Αρχή στην οποία ο Κυπριακός Λαός έχει εναποθέσει τις ελπίδες του. Αυτή μπορεί να κάνει την διαφορά και να δώσει ελπίδα στην κοινωνία, σε αντίθεση με άλλους θεσμούς οι οποίοι έχουν χάσει την αξιοπιστία τους και βρίσκονται στον πάτο της συνείδησης των πολιτών.

Η ανακοίνωση του σημερινού πορίσματος επιβεβαιώνει τα όσα είχα πολλές φορές αναφέρει δημόσια. Ένας πολιτικός αρχηγός και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων εκμεταλλευόμενος το αξίωμα που του εμπιστεύτηκε ο Λαός και τα μέλη του κόμματος του, εξυπηρέτησε τα προσωπικά του συμφέροντα την στιγμή που οι τράπεζες κατάσχουν την πρώτη κατοικία φτωχών συμπατριωτών μας, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Η πάταξη της διαφθοράς είναι πλέον ισχυρή απαίτηση του λαού. Εάν το 2020 ο νυν Γενικός Εισαγγελέας , το γιατί και για ποιόν λόγο ας το απαντήσει ο ίδιος, έδωσε εντολή ο φάκελος της συγκεκριμένης υπόθεσης να μπει στο Αρχείο της Αστυνομίας, αυτή την φορά τον παρακολουθεί ολόκληρος ο κυπριακός λαός, ο οποίος απαιτεί τον τελικό λόγο να τον έχει η Δικαιοσύνη.

Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία και κανένα δημόσιο συμφέρον αυτήν την φορά να ξαναμπεί η υπόθεση στο Αρχείο της αστυνομίας. Αυτήν την φορά η Γενική Εισαγγελία ας σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μαρίνος Σιζόπουλος: Δίνει απαντήσεις με τεκμήρια - Προαναγγέλλει διάσκεψη Τύπου μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος μέχρι σήμερα εκτός από αυτήν την υπόθεση και για πάρα πολλές άλλες είχε «μπάρμπα στην Κορώνη». Ελπίζω αυτός ο «μπάρμπας» να έχει πλέον «αποβιώσει» και αυτήν την φορά η Δικαιοσύνη να έχει τον πρώτο λόγο.

Οι πολίτες αυτού του τόπου έχουν μπουχτίσει με τις δημόσιες δηλώσεις Αξιωματούχων του Κράτους, Πολιτικών Αρχηγών και Θεσμών ότι τάσσονται κατά της διαφθοράς. Ας τοποθετηθούν αυτήν την φορά και ας αποδείξουν ότι τα λόγια τους δεν είναι κούφια, αλλά έχουν ουσία! Ας περάσουν από τα λόγια στις πράξεις. Κάποιοι για παρόμοιου τύπου περιπτώσεις πριν μερικά χρόνια διοργάνωναν διαμαρτυρίες έξω από την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ευελπιστώ ότι η τοποθέτηση τους σε αυτήν την περίπτωση θα είναι καυστική και απαιτητική από πλευράς τους, ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί στην Δικαιοσύνη και αυτή να αποφασίσει.

Ως πρώην πολιτειακός αξιωματούχος και άτομο το οποίο συνεχίζει να ενδιαφέρεται για την πολιτική ζωή αυτού του τόπου, δεν μπορώ να ανεχθώ την διαφθορά από όπου και να προέρχεται αυτή. Αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι θα συνεχίσω την πορεία την οποία είχα τόσα χρόνια και θα στέκομαι απέναντι στο διεφθαρμένο σύστημα και ιδιαίτερα στους διεφθαρμένους πολιτικούς, οι οποίοι κρατούν στα χέρια τους την τύχη των πολιτών αυτού του κράτους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Αποκλείστηκε η σκηνή – Εμφανή τα σημάδια από τρεις σφαίρες - Δύο στο τζάμι
Αρχή κατά της Διαφθοράς: Διαπιστώνει ενδείξεις διαφθοράς για τον Μαρίνο Σιζόπουλο - Δείτε το πόρισμα
Σου αρέσει η Ιταλία; Το Υφυπουργείο Πολιτισμού αναζητά άτομο για την Πρεσβεία της Κύπρου στη Ρώμη - Μάθε λεπτομέρειες
Σοβαρό τροχαίο: Βαν παρέσυρε 23χρονο πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του
«Οι ασφαλιστικές να ενημερώσουν τους οδηγούς για τις αλλαγές στα μικροατυχήματα» – Πότε μπορούν να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα
Κινητά στις φυλακές: «Διαχρονική γάγγραινα» - Πότε έρχεται το σύστημα εντοπισμού και απενεργοποίησης τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

 12.09.2025 - 13:05
Επόμενο άρθρο

Αποχωρεί από τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Cyta ο Αντρέας Νεοκλέους

 12.09.2025 - 13:22
Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

Σχεδόν μία ώρα κράτησε η συνάντηση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

  •  12.09.2025 - 13:05
Θλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»

Θλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»

  •  12.09.2025 - 11:57
Μαρίνος Σιζόπουλος: Δίνει απαντήσεις με τεκμήρια - Προαναγγέλλει διάσκεψη Τύπου μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Μαρίνος Σιζόπουλος: Δίνει απαντήσεις με τεκμήρια - Προαναγγέλλει διάσκεψη Τύπου μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

  •  12.09.2025 - 11:53
«Οι ασφαλιστικές να ενημερώσουν τους οδηγούς για τις αλλαγές στα μικροατυχήματα» – Πότε μπορούν να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα

«Οι ασφαλιστικές να ενημερώσουν τους οδηγούς για τις αλλαγές στα μικροατυχήματα» – Πότε μπορούν να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα

  •  12.09.2025 - 09:49
Απίστευτο τροχαίο: Όχημα «πέρασε» μέσα από βιτρίνα καταστήματος στην Πάφο – Δείτε φωτογραφίες

Απίστευτο τροχαίο: Όχημα «πέρασε» μέσα από βιτρίνα καταστήματος στην Πάφο – Δείτε φωτογραφίες

  •  12.09.2025 - 12:37
Σοβαρό τροχαίο: Βαν παρέσυρε 23χρονο πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του

Σοβαρό τροχαίο: Βαν παρέσυρε 23χρονο πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του

  •  12.09.2025 - 10:09
Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο

Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο

  •  12.09.2025 - 08:29
Ανόρθωση: Νέος βραχνάς από το CAS - Τα τεράστια ποσά για Γκερέρο και Περέα

Ανόρθωση: Νέος βραχνάς από το CAS - Τα τεράστια ποσά για Γκερέρο και Περέα

  •  12.09.2025 - 12:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα