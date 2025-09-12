Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑρχή κατά της Διαφθοράς: Διαπιστώνει ενδείξεις διαφθοράς για τον Μαρίνο Σιζόπουλο - Δείτε το πόρισμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχή κατά της Διαφθοράς: Διαπιστώνει ενδείξεις διαφθοράς για τον Μαρίνο Σιζόπουλο - Δείτε το πόρισμα

 12.09.2025 - 11:12
Αρχή κατά της Διαφθοράς: Διαπιστώνει ενδείξεις διαφθοράς για τον Μαρίνο Σιζόπουλο - Δείτε το πόρισμα

Σοβαρές ενδείξεις για πράξεις διαφθοράς εντοπίζει η Αρχή κατά της Διαφθοράς στην υπόθεση που αφορά τον βουλευτή και πρώην πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο, συνδέοντάς τον με διπλά συμβόλαια πώλησης μετοχών και παραπλάνηση τράπεζας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Απάντηση με τεκμήρια: Ο Σιζόπουλος προαναγγέλλει δημόσια διάσκεψη για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς ανακοίνωσε σήμερα (12/9) τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε ύστερα από καταγγελία του πρώην βουλευτή της ΕΔΕΚ, Γιώργου Βαρνάβα, εναντίον του βουλευτή και πρώην προέδρου του κόμματος, Μαρίνου Σιζόπουλου.

Σύμφωνα με το πόρισμα των Λειτουργών Επιθεώρησης, το οποίο αριθμεί 191 σελίδες, προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για ενδεχόμενη διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, περιλαμβανομένων απάτης, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και συνωμοσίας για καταδολίευση.

Η Αρχή σημειώνει ότι προβαίνει στις ως άνω ενέργειες με πλήρη σεβασμό προς το τεκμήριο αθωότητας, «και ως εκ τούτου, πέραν της παρούσας Ανακοίνωσης, κανένα Μέλος της Αρχής δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί του θέματος».

Τα ευρήματα της έρευνας

Ο κ. Σιζόπουλος, ως διευθυντής εταιρείας-μετόχου της TAXAN Properties Developers Ltd, φέρεται να συμμετείχε σε συμφωνία πώλησης μετοχών με δύο διαφορετικά συμβόλαια: ένα με τίμημα €2.025.000 (4/10/2017), που κατατέθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών για σκοπούς κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης αλλοδαπού επενδυτή, και ένα δεύτερο με τίμημα €1.600.000 (17/10/2017), το οποίο παραδόθηκε στην τράπεζα για απομείωση του εταιρικού δανείου.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το δεύτερο συμβόλαιο χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την παραπλάνηση της τράπεζας και την εξασφάλιση οικονομικού οφέλους, μέσω διαγραφής χρέους και απαλλαγής από προσωπικές εγγυήσεις.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η υπογραφή του αλλοδαπού επενδυτή στο συμβόλαιο της 17/10/2017 ήταν πλαστογραφημένη.

Μαρτυρία και έγγραφα αποδεικνύουν ότι ο κ. Σιζόπουλος γνώριζε το πραγματικό τίμημα της συναλλαγής και την ύπαρξη του πρώτου συμβολαίου.

Η Αρχή επισημαίνει ότι οι πράξεις αυτές, λόγω του δόλου, της παραπλάνησης και του ιδιοτελούς σκοπού, «εκ φύσεως συνιστούν πράξεις διαφθοράς» κατά τα διεθνή πρότυπα.

Τα επόμενα βήματα

Το πόρισμα και όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν ήδη διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες, ενώ η Αρχή υπογραμμίζει ότι ενεργεί με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας.

Δείτε το πόρισμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Αποκλείστηκε η σκηνή – Εμφανή τα σημάδια από τρεις σφαίρες - Δύο στο τζάμι
Αρχή κατά της Διαφθοράς: Διαπιστώνει ενδείξεις διαφθοράς για τον Μαρίνο Σιζόπουλο - Δείτε το πόρισμα
Σου αρέσει η Ιταλία; Το Υφυπουργείο Πολιτισμού αναζητά άτομο για την Πρεσβεία της Κύπρου στη Ρώμη - Μάθε λεπτομέρειες
Σοβαρό τροχαίο: Βαν παρέσυρε 23χρονο πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του
«Οι ασφαλιστικές να ενημερώσουν τους οδηγούς για τις αλλαγές στα μικροατυχήματα» – Πότε μπορούν να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα
Κινητά στις φυλακές: «Διαχρονική γάγγραινα» - Πότε έρχεται το σύστημα εντοπισμού και απενεργοποίησης τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σήμερα η υποβολή των "υποψηφιοτήτων" για τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα

 12.09.2025 - 11:12
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Γιώργος Μαζωνάκης: Εντοπίστηκε κοριός παρακολούθησης στο σπίτι του

 12.09.2025 - 11:24
Θλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»

Θλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»

Με βαθύτατη οδύνη πληροφορήθηκε τον θάνατο του φίλου Τάκη Τσαγγάρη, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, για τον αγωνιστή της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον αγγλικό ζυγό, αξιωματικό του πρώτου κυπριακού στρατού και μέλος του Εφεδρικού Σώματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»

Θλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»

  •  12.09.2025 - 11:57
Ντόρια Βαρωσιώτου: Όχι από Ανώτατο Συνταγματικό στο αίτημα Βαρωσιώτου για εξαίρεση 3 δικαστών

Ντόρια Βαρωσιώτου: Όχι από Ανώτατο Συνταγματικό στο αίτημα Βαρωσιώτου για εξαίρεση 3 δικαστών

  •  12.09.2025 - 12:17
Αρχή κατά της Διαφθοράς: Διαπιστώνει ενδείξεις διαφθοράς για τον Μαρίνο Σιζόπουλο - Δείτε το πόρισμα

Αρχή κατά της Διαφθοράς: Διαπιστώνει ενδείξεις διαφθοράς για τον Μαρίνο Σιζόπουλο - Δείτε το πόρισμα

  •  12.09.2025 - 11:12
«Οι ασφαλιστικές να ενημερώσουν τους οδηγούς για τις αλλαγές στα μικροατυχήματα» – Πότε μπορούν να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα

«Οι ασφαλιστικές να ενημερώσουν τους οδηγούς για τις αλλαγές στα μικροατυχήματα» – Πότε μπορούν να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα

  •  12.09.2025 - 09:49
Σοβαρό τροχαίο: Βαν παρέσυρε 23χρονο πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του

Σοβαρό τροχαίο: Βαν παρέσυρε 23χρονο πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του

  •  12.09.2025 - 10:09
Σήμερα η υποβολή των "υποψηφιοτήτων" για τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα

Σήμερα η υποβολή των "υποψηφιοτήτων" για τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα

  •  12.09.2025 - 11:12
Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο

Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο

  •  12.09.2025 - 08:29
Eurobank: Τι έχει ήδη αλλάξει και τι παραμένει σταθερό - Τι έρχεται στην επόμενη φάση

Eurobank: Τι έχει ήδη αλλάξει και τι παραμένει σταθερό - Τι έρχεται στην επόμενη φάση

  •  12.09.2025 - 10:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα