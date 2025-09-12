Αρχή κατά της Διαφθοράς: Διαπιστώνει ενδείξεις διαφθοράς για τον Μαρίνο Σιζόπουλο - Δείτε το πόρισμα

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς ανακοίνωσε σήμερα (12/9) τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε ύστερα από καταγγελία του πρώην βουλευτή της ΕΔΕΚ, Γιώργου Βαρνάβα, εναντίον του βουλευτή και πρώην προέδρου του κόμματος, Μαρίνου Σιζόπουλου.

Σύμφωνα με το πόρισμα των Λειτουργών Επιθεώρησης, το οποίο αριθμεί 191 σελίδες, προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για ενδεχόμενη διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, περιλαμβανομένων απάτης, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και συνωμοσίας για καταδολίευση.

Η Αρχή σημειώνει ότι προβαίνει στις ως άνω ενέργειες με πλήρη σεβασμό προς το τεκμήριο αθωότητας, «και ως εκ τούτου, πέραν της παρούσας Ανακοίνωσης, κανένα Μέλος της Αρχής δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί του θέματος».

Τα ευρήματα της έρευνας

Ο κ. Σιζόπουλος, ως διευθυντής εταιρείας-μετόχου της TAXAN Properties Developers Ltd, φέρεται να συμμετείχε σε συμφωνία πώλησης μετοχών με δύο διαφορετικά συμβόλαια: ένα με τίμημα €2.025.000 (4/10/2017), που κατατέθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών για σκοπούς κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης αλλοδαπού επενδυτή, και ένα δεύτερο με τίμημα €1.600.000 (17/10/2017), το οποίο παραδόθηκε στην τράπεζα για απομείωση του εταιρικού δανείου.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το δεύτερο συμβόλαιο χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την παραπλάνηση της τράπεζας και την εξασφάλιση οικονομικού οφέλους, μέσω διαγραφής χρέους και απαλλαγής από προσωπικές εγγυήσεις.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η υπογραφή του αλλοδαπού επενδυτή στο συμβόλαιο της 17/10/2017 ήταν πλαστογραφημένη.

Μαρτυρία και έγγραφα αποδεικνύουν ότι ο κ. Σιζόπουλος γνώριζε το πραγματικό τίμημα της συναλλαγής και την ύπαρξη του πρώτου συμβολαίου.

Η Αρχή επισημαίνει ότι οι πράξεις αυτές, λόγω του δόλου, της παραπλάνησης και του ιδιοτελούς σκοπού, «εκ φύσεως συνιστούν πράξεις διαφθοράς» κατά τα διεθνή πρότυπα.

Τα επόμενα βήματα

Το πόρισμα και όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν ήδη διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες, ενώ η Αρχή υπογραμμίζει ότι ενεργεί με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας.

