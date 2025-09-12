Μαρίνος Σιζόπουλος: Δίνει απαντήσεις με τεκμήρια - Προαναγγέλλει διάσκεψη Τύπου μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ο τέως Πρόεδρος της ΕΔΕΚ σε γραπτή δήλωση του αναφέρει πως μόλις παραλάβει επίσημα το πόρισμα, θα το μελετήσει με τους νομικούς του συμβούλους και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει δημοσιογραφική διάσκεψη για να παρουσιάσει τεκμήρια και να δώσει αναλυτικές απαντήσεις.

«Θα το μελετήσω με τους νομικούς- μου συμβούλους και ανεξάρτητα από το περιεχόμενο- του, θα προχωρήσω σε δημοσιογραφική διάσκεψη για να απαντήσω με κάθε λεπτομέρεια παρουσιάζοντας τεκμήρια, σε όλα τα ερωτήματα τα οποία σκόπιμα ή όχι είδαν το φως της δικαιοσύνης».

Παράλληλα, θα εξετάσει κατά πόσο η διερεύνηση και η διαρροή στοιχείων έγιναν εντός της νομιμότητας.