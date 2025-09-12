Ecommbx
Μαρίνος Σιζόπουλος: Δίνει απαντήσεις με τεκμήρια - Προαναγγέλλει διάσκεψη Τύπου μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρίνος Σιζόπουλος: Δίνει απαντήσεις με τεκμήρια - Προαναγγέλλει διάσκεψη Τύπου μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

 12.09.2025 - 11:53
Μαρίνος Σιζόπουλος: Δίνει απαντήσεις με τεκμήρια - Προαναγγέλλει διάσκεψη Τύπου μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ο Μάρινος Σιζόπουλος ετοιμάζεται να απαντήσει δημόσια σε όλα τα ερωτήματα που προέκυψαν από το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αρχή κατά της Διαφθοράς: Διαπιστώνει ενδείξεις διαφθοράς για τον Μαρίνο Σιζόπουλο - Δείτε το πόρισμα

Ο τέως Πρόεδρος της ΕΔΕΚ σε γραπτή δήλωση του αναφέρει πως μόλις παραλάβει επίσημα το πόρισμα, θα το μελετήσει με τους νομικούς του συμβούλους και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει δημοσιογραφική διάσκεψη για να παρουσιάσει τεκμήρια και να δώσει αναλυτικές απαντήσεις.

«Θα το μελετήσω με τους νομικούς- μου συμβούλους και ανεξάρτητα από το περιεχόμενο- του, θα προχωρήσω σε δημοσιογραφική διάσκεψη για να απαντήσω με κάθε λεπτομέρεια παρουσιάζοντας τεκμήρια, σε όλα τα ερωτήματα τα οποία σκόπιμα ή όχι είδαν το φως της δικαιοσύνης».

Παράλληλα, θα εξετάσει κατά πόσο η διερεύνηση και η διαρροή στοιχείων έγιναν εντός της νομιμότητας.

