Οδυσσέας για Γιαννάκη: «Ας μας κατηγορούν για εμμονές. Ναι, έχουμε εμμονή στη μάχη κατά της διαφθοράς»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οδυσσέας για Γιαννάκη: «Ας μας κατηγορούν για εμμονές. Ναι, έχουμε εμμονή στη μάχη κατά της διαφθοράς»

 12.09.2025 - 11:51
Οδυσσέας για Γιαννάκη: «Ας μας κατηγορούν για εμμονές. Ναι, έχουμε εμμονή στη μάχη κατά της διαφθοράς»

Αναδημοσιεύοντας ανακοίνωση του «Άλμα» αναφορικά με την υπόθεση Γιαννάκη, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης γράφει στο «Χ»: «Ας μας κατηγορούν για εμμονές. Ναι, έχουμε εμμονή στη μάχη κατά της διαφθοράς. Γιατί μόνο έτσι θα αλλάξουμε την Κύπρο».

Σημείωσε μάλιστα ένα quote από Ν. Καζαντζάκης: «Σήμερα, που σαπίζει ο κόσμος κι η ατιμία και ο συμβιβασμός εξευτελίζουν και τις πιο γενναίες ψυχές, μια μονάχα τακτική είναι πρακτική και συμφέρει: να είσαι ανένδοτος!».

Η διαφθορά δεν είναι ανίκητη λέει το ΑΛΜΑ για την υπόθεση Γιαννάκη

Τις δύο όψεις της Κύπρου, δηλαδή "το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα που καθηλώνει και δυσφημεί τη χώρα και την ελπίδα ότι, όπως έδειξε η επιβολή τριετούς ποινή φυλάκισης, ότι η διαφθορά δεν είναι ανίκητη" εκτιμά ότι αποτελεί η περίπτωση του πρώην Επιτρόπου Εθελοντισμού, Γιαννάκη Γιαννάκη, το κίνημα Αλμα.

Σε ανακοίνωσή του το ΑΛΜΑ αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης και προσθέτει ότι "η περίπτωση Γιαννάκη είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση κομματοκρατίας, της αναξιοκρατίας και της διαφθοράς που έχουν αλώσει τον δημόσιο τομέα, έχουν καθηλώσει την πρόοδο και την εξέλιξη της χώρας, και έχουν κάνει τους πολίτες να απογοητεύονται καθημερινά και δικαίως να αγανακτούν".

Προσθέτει, μεταξύ άλλων, ότι "ο χειρισμός της υπόθεσης Γιαννάκη από τον τέως Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, χρησιμοποιήθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα, και έγινε δεκτός από το Συμβούλιο του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, ως ένας από τους λόγους που τεκμηρίωναν την δήθεν, ανάρμοστη συμπεριφορά", του Γενικού Ελεγκτή και δικαιολογούσαν την απόλυσή του".

Θλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»

Θλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»

Με βαθύτατη οδύνη πληροφορήθηκε τον θάνατο του φίλου Τάκη Τσαγγάρη, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, για τον αγωνιστή της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον αγγλικό ζυγό, αξιωματικό του πρώτου κυπριακού στρατού και μέλος του Εφεδρικού Σώματος.

