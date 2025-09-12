Αποχωρεί από τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Cyta ο Αντρέας Νεοκλέους

Η Cyta, με ιδιαίτερη εκτίμηση στο έργο και στην προσφορά του, ανακοινώνει την αποχώρηση του κ. Αντρέα Νεοκλέους από τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, με ισχύ από 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο κ. Αντρέας Νεοκλέους, στη διάρκεια της θητείας του ως Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, συνέβαλε καταλυτικά στη δυναμική και επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης της Cyta. Πορεία που συνδυάστηκε με ενίσχυση της κερδοφορίας της, ισχυροποίηση της πελατειακής της βάσης και αύξησης της τεχνολογικής και εμπορικής της αξίας. Ο Οργανισμός υλοποίησε μεγάλα έργα εσωτερικού μετασχηματισμού (όπως, μεταξύ άλλων, το νέο Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης Προσωπικού και το νέο Σύστημα Προαγωγών), καθιστώντας τον πρωτοπόρο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με στενή συνεργασία του Συμβουλίου, του Αντρέα Νεοκλέους και της Διευθυντικής Ομάδας, σχεδιάστηκε μια συνεκτική στρατηγική που ενίσχυσε τον ηγετικό ρόλο της Cyta στον τομέα της τεχνολογίας της επικοινωνίας, με πολύ σημαντικά έργα υποδομής (δίκτυο οπτικών ινών, δίκτυο 5G, υποθαλάσσια καλώδια, κέντρα δεδομένων κ.ά), διεθνείς διακρίσεις (όπως, μεταξύ άλλων, το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη για το 2021 και 2022), καθώς και με σύγχρονα, ολοκληρωμένα και ανταγωνιστικά εμπορικά προϊόντα. Ο κ. Νεοκλέους συνέδεσε την παρουσία του στο τιμόνι της Cyta με τη συνολική επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τόπου.

Η αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του κ. Νεοκλέους, είναι μεγάλη. Το Συμβούλιο, η Διεύθυνση και συνολικά οι άνθρωποι του Οργανισμού τον ευχαριστούν θερμά για τη συμβολή του στη δημιουργία της νέας, δυνατής Cyta και του εύχονται κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματα της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Η Cyta συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού και των μεγάλων έργων που έχουν ήδη δρομολογηθεί, με την ίδια αποφασιστικότητα και προσήλωση στους στόχους της. Το Συμβούλιο έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την ομαλή διαδοχή στην ηγεσία του Οργανισμού. Στο ενδιάμεσο διάστημα έχει ήδη ενεργοποιηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αναπλήρωσης της θέσης του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή και ως Αναπληρωτές έχουν οριστεί και ασκούν από κοινού καθήκοντα: ο κ. Γιώργος Μετζάκης Ανώτερος Εμπορικός Διευθυντής και ο κ. Νίκος Στυλιανού Ανώτερος Διευθυντής Επιχειρησιακής Διαχείρισης. Η λειτουργική και επιχειρησιακή συνέχεια διασφαλίζονται πλήρως.

Η Cyta, με εξωστρέφεια, στρατηγική και αποτελεσματικότητα, είναι ικανή να προσαρμόζεται και να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις συνεχείς προκλήσεις του τομέα των τηλεπικοινωνιών, στην Κύπρο και διεθνώς. Η δύναμή της βρίσκεται στη συλλογική εμπειρία, στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία, στο πάθος και στην αφοσίωση των ανθρώπων της να προσφέρουν τις πιο εξελιγμένες, αξιόπιστες, τεχνολογικές λύσεις στους πελάτες της και, ευρύτερα, στην κυπριακή κοινωνία.