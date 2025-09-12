Ηλεκτρικά οχήματα: Αυτή την ημέρα ανοίγουν οι αιτήσεις για χορηγίες - Ποιους αφορά

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»
Σχεδόν μία ώρα κράτησε η συνάντηση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
Οι αιτήσεις θα ανοίξουν ξανά στην ηλεκτρονική πύλη στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, στις 09:00 π.μ.
Η πύλη καταχώρησης αιτήσεων θα απενεργοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου (24:00) και θα επαναλειτουργήσει στις 18 Σεπτεμβρίου (09:00).
Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2025, στις 24:00, ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων χορηγιών.
Η κατηγορία Γ9 αφορά χορηγία €9.000 για την αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO2.
Δεν είναι επιλέξιμα τα οχήματα που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων πριν από την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης.
Η έγκριση των συμπληρωματικών αιτήσεων πρέπει να υλοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025.
Το Υπουργείο καλεί τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν από τον οδηγό του Σχεδίου Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.
