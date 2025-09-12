Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον κατέδωσε ο πατέρας του - Δείτε φωτογραφία

Συγκεκριμένα, ανέφεραν πως ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Κερκ.

Δύο από τις πηγές αυτές ανέφεραν ότι ο άνδρας (28 ή 29 χρονών, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο) που βρίσκεται υπό κράτηση ομολόγησε στον πατέρα του πως ήταν ο δράστης.



Ακολούθως, ο πατέρας του ενημέρωσε τις αρχές και είπε ότι είχε κρατήσει τον γιο σε ασφαλές σημείο του μέχρι να τεθεί επίσημα υπό κράτηση.



Στο μεταξύ, άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης (όπως η New York Post και η Daily Mail), θέλουν τον συλληφθέντα να είναι 22 χρονών, να ονομάζεται Τάιλερ Ρόμπινσον και να είναι κάτοικος Γιούτα.

Και το NBC από την πλευρά του, ανέφερε, επικαλούμενο πηγές, πως ο συλληφθείς είναι κοντά στα 20, από τη Γιούτα, ενώ αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου, τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα New York Times, δήλωσε ότι οι αρχές δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του υπόπτου, καθώς βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία αναζήτησης στοιχείων και εκτέλεσης ενταλμάτων έρευνας. Επιπλέον, έγινε γνωστό πως συνελήφθη στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Ζάιον, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του πανεπιστημίου όπου δολοφονήθηκε ο Κερκ, σύμφωνα με αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

