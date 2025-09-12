Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον κατέδωσε ο πατέρας του - Δείτε φωτογραφία
ΔΙΕΘΝΗ

Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον κατέδωσε ο πατέρας του - Δείτε φωτογραφία

 12.09.2025 - 16:48
Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον κατέδωσε ο πατέρας του - Δείτε φωτογραφία

Τη αποκάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ για την κράτη του βασικού υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, επιβεβαίωσαν και τέσσερις διαφορετικές πηγές στο CNN. 

Συγκεκριμένα, ανέφεραν πως ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Κερκ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραμπ: Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Κερκ έχει συλληφθεί και ανακρίνεται

Δύο από τις πηγές αυτές ανέφεραν ότι ο άνδρας (28 ή 29 χρονών, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο) που βρίσκεται υπό κράτηση ομολόγησε στον πατέρα του πως ήταν ο δράστης.

Ακολούθως, ο πατέρας του ενημέρωσε τις αρχές και είπε ότι είχε κρατήσει τον γιο σε ασφαλές σημείο του μέχρι να τεθεί επίσημα υπό κράτηση.

Στο μεταξύ, άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης (όπως η New York Post και η Daily Mail), θέλουν τον συλληφθέντα να είναι 22 χρονών, να ονομάζεται Τάιλερ Ρόμπινσον και να είναι κάτοικος Γιούτα.

Και το NBC από την πλευρά του, ανέφερε, επικαλούμενο πηγές, πως ο συλληφθείς είναι κοντά στα 20, από τη Γιούτα, ενώ αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου, τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα New York Times, δήλωσε ότι οι αρχές δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του υπόπτου, καθώς βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία αναζήτησης στοιχείων και εκτέλεσης ενταλμάτων έρευνας. Επιπλέον, έγινε γνωστό πως  συνελήφθη στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Ζάιον, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του πανεπιστημίου όπου δολοφονήθηκε ο Κερκ, σύμφωνα με αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

 

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Αποκλείστηκε η σκηνή – Εμφανή τα σημάδια από τρεις σφαίρες - Δύο στο τζάμι
Αρχή κατά της Διαφθοράς: Διαπιστώνει ενδείξεις διαφθοράς για τον Μαρίνο Σιζόπουλο - Δείτε το πόρισμα
Σου αρέσει η Ιταλία; Το Υφυπουργείο Πολιτισμού αναζητά άτομο για την Πρεσβεία της Κύπρου στη Ρώμη - Μάθε λεπτομέρειες
Σοβαρό τροχαίο: Βαν παρέσυρε 23χρονο πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του
«Οι ασφαλιστικές να ενημερώσουν τους οδηγούς για τις αλλαγές στα μικροατυχήματα» – Πότε μπορούν να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα
Κινητά στις φυλακές: «Διαχρονική γάγγραινα» - Πότε έρχεται το σύστημα εντοπισμού και απενεργοποίησης τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτές είναι οι τιμές των νέων iPhone στην Κύπρο - Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες - Φωτογραφίες

 12.09.2025 - 16:30
Επόμενο άρθρο

Ηλεκτρικά οχήματα: Αυτή την ημέρα ανοίγουν οι αιτήσεις για χορηγίες - Ποιους αφορά

 12.09.2025 - 17:07
Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

Σχεδόν μία ώρα κράτησε η συνάντηση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

  •  12.09.2025 - 13:05
Λετυμπιώτης: €1,18 δισ. από τον Κανονισμό SAFE για ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου – «Ιδιαίτερη σημασία υπό το φως της διεθνούς συγκυρίας»

Λετυμπιώτης: €1,18 δισ. από τον Κανονισμό SAFE για ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου – «Ιδιαίτερη σημασία υπό το φως της διεθνούς συγκυρίας»

  •  12.09.2025 - 15:35
Αβέρωφ για ΑΤΑ: «Η φορολογική αδικία είναι ο πραγματικός εχθρός» - Οι 3 άξονες που προτείνει

Αβέρωφ για ΑΤΑ: «Η φορολογική αδικία είναι ο πραγματικός εχθρός» - Οι 3 άξονες που προτείνει

  •  12.09.2025 - 14:27
Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον κατέδωσε ο πατέρας του - Δείτε φωτογραφία

Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον κατέδωσε ο πατέρας του - Δείτε φωτογραφία

  •  12.09.2025 - 16:48
Ηλεκτρικά οχήματα: Αυτή την ημέρα ανοίγουν οι αιτήσεις για χορηγίες - Ποιους αφορά

Ηλεκτρικά οχήματα: Αυτή την ημέρα ανοίγουν οι αιτήσεις για χορηγίες - Ποιους αφορά

  •  12.09.2025 - 17:07
Στάση εργασίας σε ξενοδοχεία της Λεμεσού: «Οι δύο πλευρές θα πρέπει να σεβαστούν τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων»

Στάση εργασίας σε ξενοδοχεία της Λεμεσού: «Οι δύο πλευρές θα πρέπει να σεβαστούν τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων»

  •  12.09.2025 - 14:12
Αποχωρεί από τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Cyta ο Αντρέας Νεοκλέους

Αποχωρεί από τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Cyta ο Αντρέας Νεοκλέους

  •  12.09.2025 - 13:22
Αυτές είναι οι τιμές των νέων iPhone στην Κύπρο - Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες - Φωτογραφίες

Αυτές είναι οι τιμές των νέων iPhone στην Κύπρο - Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες - Φωτογραφίες

  •  12.09.2025 - 16:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα