Αυτές είναι οι τιμές των νέων iPhone στην Κύπρο - Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες - Φωτογραφίες

Οι προπαραγγελίες των νέων μοντέλων ξεκίνησαν στην Κύπρο σήμερα Παρασκευή (12/9), ενώ η επίσημη κυκλοφορία τους προγραμματίζεται για τις 19 Σεπτεμβρίου.

Οι τιμές ανά μοντέλο:

Apple iPhone 17 – 256GB | 949 ευρώ

Apple iPhone 17 – 512GB | 1.209 ευρώ

Apple iPhone 17 Air – 256GB | 1.209 ευρώ

Apple iPhone 17 Air – 512GB | 1.459 ευρώ

Apple iPhone 17 Air – 1ΤB | 1.719 ευρώ

Apple iPhone 17 Pro – 256GB | 1.319 ευρώ

Apple iPhone 17 Pro – 512GB | 1.569 ευρώ

Apple iPhone 17 Pro – 1TB | 1.819 ευρώ

Apple iPhone 17 Pro Max – 256GB | 1.459 ευρώ

Apple iPhone 17 Pro Max – 512GB | 1.719 ευρώ

Apple iPhone 17 Pro Max – 1TB | 1.979 ευρώ

Apple iPhone 17 Pro Max – 2TB | 2.489 ευρώ