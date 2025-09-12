Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑυτές είναι οι τιμές των νέων iPhone στην Κύπρο - Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες - Φωτογραφίες
LIKE ONLINE

Αυτές είναι οι τιμές των νέων iPhone στην Κύπρο - Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες - Φωτογραφίες

 12.09.2025 - 16:30
Αυτές είναι οι τιμές των νέων iPhone στην Κύπρο - Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες - Φωτογραφίες

Το μεγάλο event της Apple πραγματοποιήθηκε και τα νέα iPhone αποκαλύφθηκαν.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: IPhone 17, Apple Watch και AirPods Pro: Πότε θα είναι διαθέσιμα στην Κύπρο και πότε ξεκινούν οι προπαραγγελίες

Οι προπαραγγελίες των νέων μοντέλων ξεκίνησαν στην Κύπρο σήμερα Παρασκευή (12/9), ενώ η επίσημη κυκλοφορία τους προγραμματίζεται για τις 19 Σεπτεμβρίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Το νέο iPhone 17: Τα χαρακτηριστικά και η τιμή του - Τι ανακοινώθηκε στο event της Apple

Οι τιμές ανά μοντέλο:

Apple iPhone 17 – 256GB | 949 ευρώ

Apple iPhone 17 – 512GB | 1.209 ευρώ

 

Apple iPhone 17 Air – 256GB | 1.209 ευρώ

Apple iPhone 17 Air – 512GB | 1.459 ευρώ

 

Apple iPhone 17 Air – 1ΤB | 1.719 ευρώ

Apple iPhone 17 Pro – 256GB | 1.319 ευρώ

Apple iPhone 17 Pro – 512GB | 1.569 ευρώ

Apple iPhone 17 Pro – 1TB | 1.819 ευρώ

 

Apple iPhone 17 Pro Max – 256GB | 1.459 ευρώ

Apple iPhone 17 Pro Max – 512GB | 1.719 ευρώ

Apple iPhone 17 Pro Max – 1TB | 1.979 ευρώ

Apple iPhone 17 Pro Max – 2TB | 2.489 ευρώ

 

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Αποκλείστηκε η σκηνή – Εμφανή τα σημάδια από τρεις σφαίρες - Δύο στο τζάμι
Αρχή κατά της Διαφθοράς: Διαπιστώνει ενδείξεις διαφθοράς για τον Μαρίνο Σιζόπουλο - Δείτε το πόρισμα
Σου αρέσει η Ιταλία; Το Υφυπουργείο Πολιτισμού αναζητά άτομο για την Πρεσβεία της Κύπρου στη Ρώμη - Μάθε λεπτομέρειες
Σοβαρό τροχαίο: Βαν παρέσυρε 23χρονο πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του
«Οι ασφαλιστικές να ενημερώσουν τους οδηγούς για τις αλλαγές στα μικροατυχήματα» – Πότε μπορούν να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα
Κινητά στις φυλακές: «Διαχρονική γάγγραινα» - Πότε έρχεται το σύστημα εντοπισμού και απενεργοποίησης τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειας του

 12.09.2025 - 16:06
Επόμενο άρθρο

Δολοφονία Κερκ: Αυτός είναι ο δολοφόνος - Τον κατέδωσε ο πατέρας του - Δείτε φωτογραφία

 12.09.2025 - 16:48
Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

Σχεδόν μία ώρα κράτησε η συνάντηση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

  •  12.09.2025 - 13:05
Θλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»

Θλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»

  •  12.09.2025 - 11:57
Μαρίνος Σιζόπουλος: Δίνει απαντήσεις με τεκμήρια - Προαναγγέλλει διάσκεψη Τύπου μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Μαρίνος Σιζόπουλος: Δίνει απαντήσεις με τεκμήρια - Προαναγγέλλει διάσκεψη Τύπου μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

  •  12.09.2025 - 11:53
Αβέρωφ για ΑΤΑ: «Η φορολογική αδικία είναι ο πραγματικός εχθρός» - Οι 3 άξονες που προτείνει

Αβέρωφ για ΑΤΑ: «Η φορολογική αδικία είναι ο πραγματικός εχθρός» - Οι 3 άξονες που προτείνει

  •  12.09.2025 - 14:27
Απίστευτο τροχαίο: Όχημα «πέρασε» μέσα από βιτρίνα καταστήματος στην Πάφο – Δείτε φωτογραφίες

Απίστευτο τροχαίο: Όχημα «πέρασε» μέσα από βιτρίνα καταστήματος στην Πάφο – Δείτε φωτογραφίες

  •  12.09.2025 - 12:37
Στάση εργασίας σε ξενοδοχεία της Λεμεσού: «Οι δύο πλευρές θα πρέπει να σεβαστούν τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων»

Στάση εργασίας σε ξενοδοχεία της Λεμεσού: «Οι δύο πλευρές θα πρέπει να σεβαστούν τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων»

  •  12.09.2025 - 14:12
Αποχωρεί από τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Cyta ο Αντρέας Νεοκλέους

Αποχωρεί από τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Cyta ο Αντρέας Νεοκλέους

  •  12.09.2025 - 13:22
Αυτές είναι οι τιμές των νέων iPhone στην Κύπρο - Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες - Φωτογραφίες

Αυτές είναι οι τιμές των νέων iPhone στην Κύπρο - Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες - Φωτογραφίες

  •  12.09.2025 - 16:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα