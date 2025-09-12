Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειας του

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, η μήνυση αφορά ψευδείς καταθέσεις και συκοφαντική διαφήμιση, ενώ αναμένονται και περαιτέρω αγωγές. Ο τραγουδιστής φορούσε πουκάμισο Dior και μπλε γυαλιά ηλίου και δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Βρίσκομαι εδώ για να μηνύσω όσους εμπλέκονται στον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας. Ταυτόχρονα, θέλω να ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία, καθώς η εφαρμογή της στην Ελλάδα δεν είναι σωστή».

Ο Μαζωνάκης μοιράστηκε για πρώτη φορά την εμπειρία του και στα social media, μέσα από βίντεο στο TikTok. Στο πρώτο του βίντεο, καθισμένος στο σαλόνι του, περιέγραψε την ακούσια νοσηλεία του τον περασμένο Αύγουστο, ενώ ερμήνευσε και ένα απόσπασμα από το τραγούδι του «Τρελός».

Το περιστατικό ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την ακούσια νοσηλεία στην Ελλάδα, αλλά και για τις διαδικασίες που ακολουθούνται, ενώ παράλληλα φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις του τραγουδιστή με τα οικογενειακά του πρόσωπα.

