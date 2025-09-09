Το νέο iPhone 17: Τα χαρακτηριστικά και η τιμή του - Τι ανακοινώθηκε στο event της Apple

Ecommbx
 09.09.2025 - 21:23
Την παρουσίαση του iPhone 17 πραγματοποίησε την Τρίτη η Apple, στο πολυαναμενόμενο event του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού στα κεντρικά της γραφεία στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια.

Από το βήμα της εκδήλωσης, ο επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης, με την παρουσίαση να μεταδίδεται ζωντανά από τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά δίκτυα του κόσμου.

iPhone 17

Η «κορωνίδα» της εκδήλωσης ήταν το νέο iPhone 17. Σύμφωνα με την Apple, τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

Το βασικό μοντέλο iPhone 17 θα έχει μια πιο φωτεινή οθόνη, πιο ανθεκτική στις γρατσουνιές.  Επίσης, ανέφερε ότι η συσκευή θα διαθέτει ένα νέο τσιπ επεξεργαστή A19, το οποίο θα κατασκευαστεί με τεχνολογία 3 νανομέτρων και θα έχει βελτιωμένες δυνατότητες για λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης στη συσκευή.

Η Apple δήλωσε ότι το iPhone 17 θα διαθέτει επίσης μια καλύτερη μπροστινή κάμερα με έναν αισθητήρα διαφορετικού σχήματος, ώστε οι οριζόντιες selfie να φαίνονται καλύτερες.

Η τιμή του «απλού» iPhone ξεκινά στα 799 δολάρια. 

Η τιμή του iPnone 17 Ρro ξεκινά στα 1.099 δολάρια.

Τα νέα μοντέλα των iPhone Θα είναι διαθέσιμα από τις 19 Σεπτεμβρίου. 

Airpods Pro 3

Τα νέα AirPods Pro 3 θα διαθέτουν λειτουργία ζωντανής μετάφρασης γλωσσών. Η Apple ανέφερε επίσης ότι εάν και οι δύο συνομιλητές φορούν τα νέα AirPods Pro 3, τα ακουστικά θα μεταφράζουν τις συνομιλίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. 

Η Apple ανακοίνωσε ότι τα νέα AirPods θα κοστίζουν 249 δολάρια, όπως και η προηγούμενη γενιά, και θα είναι διαθέσιμα από τις 19 Σεπτεμβρίου. 

Τα νέα Apple Watch

Για την 11η σειρά των Apple Watch, ανακοινώθηκε πως θα μπορούν να παρακολουθήσουν την υπέρταση, με τη σχετική έγκριση των αρμόδιων αρχών των ΗΠΑ (FDA) να αναμένεται σύντομα.

Η λειτουργία μέτρησης της αρτηριακής πίεσης βρίσκεται σε αναμονή για έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές, σύμφωνα με την Apple. Το ρολόι δεν θα ανιχνεύει κάθε περίπτωση υψηλής αρτηριακής πίεσης, αλλά η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει η λειτουργία να ειδοποιήσει 1 εκατομμύριο άτομα και θα την διαθέσει σε 150 χώρες.

Η τιμή του ανέρχεται στα 399 δoλάρια.

Ακόμα, ανακοινώθηκε το Apple Watch Utra 3, που θα έχει δυνατότητα δορυφορικής διασύνδεσης. Η τιμή του ανέρχεται στα 799 δολάρια. 

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Κύριος στόχος της Κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσουμε επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα την κοινωνία μας ειδικά σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και προκλήσεων, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ομιλία του κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Λευκωσία.

