Γαλλία: Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού νέος Πρωθυπουργός - Διορίστηκε από τον Μακρόν

Η επιλογή του Λεκορνού, 39 ετών, υποδηλώνει την αποφασιστικότητα του Μακρόν να συνεχίσει με μια κυβέρνηση μειοψηφίας που στέκεται σταθερά πίσω από την φιλοεπιχειρηματική ατζέντα οικονομικών μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο της οποίας μειώθηκαν οι φόροι για τις επιχειρήσεις και τους πλούσιους και αυξήθηκε η ηλικία συνταξιοδότησης.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr