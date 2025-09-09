Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού νέος Πρωθυπουργός - Διορίστηκε από τον Μακρόν

 09.09.2025 - 21:09
Γαλλία: Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού νέος Πρωθυπουργός - Διορίστηκε από τον Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όρισε τον πιστό Σεμπαστιάν Λεκορνού, έναν προστατευόμενο του, ο οποίος τον στήριξε προεκλογικά το 2017, ως πρωθυπουργό την Τρίτη, αψηφώντας τις προσδοκίες ότι θα μπορούσε να στραφεί προς τα αριστερά.

Η επιλογή του Λεκορνού, 39 ετών, υποδηλώνει την αποφασιστικότητα του Μακρόν να συνεχίσει με μια κυβέρνηση μειοψηφίας που στέκεται σταθερά πίσω από την φιλοεπιχειρηματική ατζέντα οικονομικών μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο της οποίας μειώθηκαν οι φόροι για τις επιχειρήσεις και τους πλούσιους και αυξήθηκε η ηλικία συνταξιοδότησης.
 
