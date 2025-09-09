Video: Καταβάλλονται προσπάθειες για να αποφύγουν τις εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ

Σύμφωνα με το όσα μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, καταβάλλονται προσπάθειες έτσι ώστε να αποφευχθούν οι εκλογές

«Στη Λευκωσία υπέβαλαν υποψηφιότητα δεκαεννέα άτομα. Οι έδρες στη Βουλή για την πρωτεύουσα είναι τώρα είκοσι, αλλά δεν αποκλείεται να μειωθούν σε δεκαεννέα. Στο ψηφοδέλτιο θα βρίσκονται σίγουρα και οι δύο αριστείνδην υποψήφιοι, χωρίς να αποκλείεται η πρόεδρος του κόμματος να ανακοινώσει και τρίτο πρόσωπο εντός των επόμενων ωρών. Όπως διαμορφώνονται τα δεδομένα, για να οριστικοποιηθεί το ψηφοδέλτιο, θα πρέπει να στηθούν κάλπες. Πληροφορίες του Alpha αναφέρουν ότι καταβάλλονται παρασκηνιακά προσπάθειες οι υποψήφιοι να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους για να αποφευχθούν οι εκλογές.

Προσπάθεια που βρισκόταν σε εξέλιξη και στη Λεμεσό μέχρι την υστάτη, με στελέχη της ηγεσίας να επιχειρούν χωρίς αποτέλεσμα να μεταπείσουν παράγοντες της πόλης να τρέξουν στην κούρσα. Τελικά, αντί δώδεκα πρόσωπα οι υποψήφιοι είναι μαζί με τους αριστείνδην δεκατέσσερις.

Σε αντίθετη πορεία ήταν οι παρασκηνιακές κινήσεις για τη Λάρνακα. Δινόταν μάχη για να συμπληρωθεί ο αριθμός έξι, όσες είναι δηλαδή οι έδρες της πόλης του Ζήνωνα. Αυτό δεν επετεύχθη, καθώς μόνο τρία άτομα εξέφρασαν ενδιαφέρον, έχοντας μάλλον στο μυαλό ότι μία εκ των δύο βουλευτών της παράταξης στην επαρχία θα είναι η ίδια η πρόεδρος.

Στην Αμμόχωστο πληρώθηκαν και οι έντεκα θέσεις.

Στην Πάφο εκδήλωσαν ενδιαφέρον μέχρι στιγμής τέσσερα πρόσωπα. Εάν τελικά αυξηθούν οι έδρες από τέσσερις σε πέντε, τότε θα ακολουθήσει νέος αγώνας για εξεύρεση ενός ακόμα υποψηφίου. Στις 2 Οκτωβρίου θα γνωρίζουμε ποιες επαρχίες χάνουν και ποιες κερδίζουν καρέκλες στο Κοινοβούλιο.

Στο καταστατικό του κόμματος προνοείται ποσόστωση τριάντα τοις εκατό για παρουσία γυναικών στο ψηφοδέλτιο. Με βάση τα δεδομένα, όλες οι γυναίκες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον βρίσκονται ήδη στη μάχη των εκλογών. Το ίδιο ισχύει και για νέους κάτω των τριάντα πέντε ετών.

Άλλοι μόνοι, άλλοι μετά συζύγων ή γονέων και άλλοι με τά μέλη των επιτελείων που σκοπεύουν να στήσουν οι εν δυνάμει υποψήφιοι, έφτασαν στην Πινδάρου κρατώντας ανά χείρας την ταυτότητά τους, τη δήλωση διαφάνειας και το παράβολο των πεντακοσίων ευρώ.

Στοίχημα για το κόμμα, εν μέσω εσωστρέφειας, να καταφέρει να διατηρήσει τα ποσοστά του σε μια δύσκολη προεκλογικά μάχη, από την οποία θα απουσιάζουν πρωτοκλασάτα στελέχη, τα οποία άφηναν ηχηρό αποτύπωμα στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις», αναφέρει το ρεπορτάζ.