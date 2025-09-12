Τραμπ: Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Κερκ έχει συλληφθεί και ανακρίνεται

Ecommbx
 12.09.2025 - 15:22
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει συλληφθεί και ανακρίνεται. «Πιστεύω με μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Fox News.

Ο Τραμπ είπε ότι κάποιος «πολύ κοντινός του τον παρέδωσε» και ότι η είδηση θα ανακοινωθεί αργότερα την Παρασκευή.

Σε αυτό το πλαίσιο, κρατικοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 4 μμ (ώρα Ελλάδας) σχετικά με την αναζήτηση του δράστη που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της Γιούτα. Πιθανότητα, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αποκάλυψη του Αμερικανού προέδρου.

