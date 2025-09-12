Οδικές εργασίες: Ποιοι δρόμοι θα επηρεαστούν - Μάθε λεπτομέρειες

Στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, οι εργασίες θα διεξάγονται στο τμήμα μεταξύ Σκαρίνου και Γερμασόγειας. Στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, οι εργασίες θα διεξάγονται στο τμήμα μεταξύ Σκαρίνου και Λευκωσίας, στο ύψος του κυκλικού κόμβου παρά το ΓΣΠ. Θα διεξάγονται από τις 10.00 το βράδυ της Παρασκευής, μέχρι τις 5.00 το πρωί αύριο Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου.

Συστήνεται προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, που καλούνται να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση στην περιοχή των οδικών έργων.