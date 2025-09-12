Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδικές εργασίες: Ποιοι δρόμοι θα επηρεαστούν - Μάθε λεπτομέρειες

 12.09.2025 - 15:28
Ολονύκτιες εργασίες θα διεξάγονται απόψε, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, για καθαρισμό της κεντρικής διαχωριστικής νησίδας, με τη δεξιά λωρίδα σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου να κλείνει, τόσο στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, όσο και στην κατεύθυνση προς Λευκωσία και την κυκλοφορία να διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα του δρόμου.

Στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, οι εργασίες θα διεξάγονται στο τμήμα μεταξύ Σκαρίνου και Γερμασόγειας. Στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, οι εργασίες θα διεξάγονται στο τμήμα μεταξύ Σκαρίνου και Λευκωσίας, στο ύψος του κυκλικού κόμβου παρά το ΓΣΠ. Θα διεξάγονται από τις 10.00 το βράδυ της Παρασκευής, μέχρι τις 5.00 το πρωί αύριο Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου.

Συστήνεται προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, που καλούνται να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση στην περιοχή των οδικών έργων.

Σχεδόν μία ώρα κράτησε η συνάντηση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

