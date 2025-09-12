Λετυμπιώτης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και φορολογική μεταρρύθμιση στις μεγάλες προτεραιότητες της Κυβέρνησης

Όπως είπε ο Εκπρόσωπος «η Κυβέρνηση υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, που καθιστά την επαφή των πολιτών με το κράτος απλούστερη, ταχύτερη και πιο αξιόπιστη.

Η ουσιαστική ενίσχυση της ψηφιακής εξυπηρέτησης των πολιτών, προχωρά με σταθερά βήματα, προσφέροντας σύγχρονα, πρακτικά και αξιόπιστα εργαλεία που απλουστεύουν την καθημερινότητα και μειώνουν την ταλαιπωρία. Στόχος είναι ο κάθε πολίτης να μπορεί να ενημερώνεται και να εξυπηρετείται άμεσα και αποτελεσματικά, χωρίς καθυστερήσεις και ουρές.

Η ανταπόκριση των πολιτών καταγράφεται με σαφήνεια στα δεδομένα χρήσης. Η κυβερνητική πύλη gov.cy σημειώνει άνω των 500.000 επισκέψεων τον μήνα, ενώ μαζί με τις επισκέψεις στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες Υπουργείων και Υφυπουργείων, ο αριθμός ξεπερνά τις 900.000. Μέσα από την πύλη συγκεντρώνονται σε ένα κεντρικό σημείο όλες οι δημόσιες Υπηρεσίες, παρέχεται πληροφόρηση για το έργο της Κυβέρνησης, ενώ σταδιακά όλες οι κρατικές ιστοσελίδες ανασχεδιάζονται με σύγχρονα πρότυπα.

Ο Ψηφιακός Βοηθός, η πρώτη εφαρμογή γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στο δημόσιο, έχει απαντήσει σε περισσότερα από 163.000 ερωτήματα μέσα σε 8 μήνες, με θεματολογία που συνεχώς διευρύνεται και περιλαμβάνει κοινωνικές ασφαλίσεις, προξενικές Υπηρεσίες, φορολογικά και κοινωνικές παροχές. Σημειώνεται ότι η θεματική των φορολογικών, η οποία προστέθηκε πρόσφατα, συγκεντρώνει ήδη σχεδόν διπλάσιο αριθμό ερωτημάτων σε σχέση με τις υπόλοιπες. Η χρήση του Ψηφιακού Βοηθού αυξάνεται καθημερινά, με πάνω από 700 ερωτήσεις την ημέρα.

Η εφαρμογή ‘Ψηφιακός Πολίτης’ αριθμεί ήδη 112.000 εγγεγραμμένους χρήστες, με περισσότερες από 80.000 Κάρτες Φιλάθλου να έχουν εκδοθεί ψηφιακά.

Τους τελευταίους μήνες καταγράφεται σημαντική αύξηση στους νέους χρήστες, ενώ πολύ σύντομα η εφαρμογή θα προσφέρει και τη δυνατότητα προσθήκης εισιτηρίων για αθλητικούς αγώνες.

Από τον Μάιο, έχει ενεργοποιηθεί και η διαλειτουργικότητα με την ελληνική εφαρμογή Gov Gr Wallet, επιτρέποντας την αμοιβαία αναγνώριση εγγράφων σε Κύπρο και Ελλάδα.

Μέσα στο 2025 δρομολογείται η ψηφιοποίηση πέραν των 70 δημόσιων υπηρεσιών. Ήδη μέχρι τον Αύγουστο τέθηκαν σε λειτουργία 40 νέες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρονική εγγραφή μαθητών και η αίτηση για φοιτητική χορηγία, οι αιτήσεις για απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, η έκδοση και ανανέωση ταυτοτήτων και διαβατηρίων, καθώς και η ηλεκτρονική διαχείριση αποζημιώσεων από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, με πέραν των 4.500 δικαιούχων να έχουν ήδη αποζημιωθεί.

Άλλες 30 και πλέον υπηρεσίες βρίσκονται σε φάση υλοποίησης μέχρι το τέλος του χρόνου, μεταξύ των οποίων ηλεκτρονικές αιτήσεις για Γονική Άδεια, Σύνταξη Ανικανότητας, Επίδομα Πατρότητας και Σύνταξη Χηρείας, καθώς και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω τηλεδιάσκεψης από τα ΚΕΠ, χωρίς φυσική παρουσία.

Περαιτέρω, μέχρι το τέλος του έτους θα ενεργοποιηθεί ειδικός τηλεφωνικός αριθμός για καθοδήγηση και υποστήριξη των πολιτών σε θέματα ψηφιακών υπηρεσιών, ώστε να διευκολύνεται ακόμη περισσότερο η επικοινωνία με το κράτος και να βελτιώνεται ουσιαστικά η καθημερινότητα του πολίτη».

Αναφερόμενος στο θέμα της Φορολογικής Μεταρρύθμισης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου η δημόσια διαβούλευση για το θέμα.

Πρόσθεσε ότι «οι εισηγήσεις που έχουν υποβληθεί από όλους τους πολίτες και εμπλεκόμενους φορείς θα αξιολογηθούν δεόντως και θα ληφθούν υπόψη στον τελικό καταρτισμό των νομοσχεδίων, τα οποία θα τεθούν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ως Κυβέρνηση επαναλαμβάνουμε την αποφασιστικότητά μας να προχωρήσουμε σε μια από τις πιο σημαντικές θεσμικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών, με ορίζοντα εφαρμογής και έναρξη ισχύος την 1/1/2026 καθώς προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επίτευξη αυτού του στόχου με επίκεντρο ασφαλώς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία ευρύτερα.

Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση μετά το 2002, η οποία διαμορφώθηκε με τη συνεργασία έγκριτων εμπειρογνωμόνων, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, αξιοποιώντας υψηλού επιπέδου επιστημονικά μοντέλα και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, στα πλαίσια ασφαλώς των Ευρωπαϊκών Κανόνων και Αρχών.

Η μεταρρύθμιση επιδιώκει τη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος, την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, την ουσιαστική στήριξη της μεσαίας τάξης και των κυπριακών επιχειρήσεων, αλλά και τη δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος πιο αποτελεσματικού, πιο δίκαιου και προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις.

Με συγκεκριμένες φορολογικές εκπτώσεις στη βάση της σύνθεσης της οικογένειας, το κόστος στέγασης και την πράσινη αναβάθμιση των νοικοκυριών, δίνεται ώθηση στην ενίσχυση και διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος και κατ’ επέκταση στη δυνατότητα αποταμίευσης και επένδυσης από τα νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις στην εταιρική φορολογία, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας και των επιχειρήσεων, βελτιώνεται η διεθνής εικόνα της Κύπρου, προωθείται η έρευνα και καινοτομία, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, ενώ ενδυναμώνεται η φορολογική συμμόρφωση και περιορίζεται η φοροδιαφυγή.

Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει σήμερα όλα τα εχέγγυα για να υλοποιήσει με επιτυχία αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση καθώς έχει: από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, συνθήκες πλήρους απασχόλησης, ισχυρό δημοσιονομικό πλεόνασμα και σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους. Σε αυτό το περιβάλλον, η φορολογική μεταρρύθμιση δεν είναι απλώς μια τεχνική αλλαγή, αλλά μια βαθιά κοινωνική επιλογή με στόχο να δημιουργήσει περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες, να περιορίσει ανισότητες και να αφήσει αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών και των νοικοκυριών.

Ταυτόχρονα, ενισχύει τις κυπριακές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν, να επενδύσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας

Η προσήλωση της Κυβέρνησης στο μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα παραμένει απόλυτη. Η φορολογική μεταρρύθμιση αποτελεί κεντρικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας και θα προχωρήσει μεθοδικά, με σεβασμό στις ανάγκες των πολιτών και με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες γενιές».