Συνεχίζεται η δίκη Αϊκούτ: Συγκλονιστικές καταθέσεις ιδιοκτητών για σφετερισμό περιουσιών στα κατεχόμενα

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση, παρακολούθησε τη διαδικασία με τη βοήθεια διερμηνέα.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:15 το πρωί.

Πρώτος κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας ο Κλεάνθης Κτωρίδης με καταγωγή από την Ακανθού Αμμοχώστου, ο οποίος ανέγνωσε την κατάθεση που είχε δώσει στην Αστυνομία, σύμφωνα με την οποία κληρονόμησε από τον πατέρα του μερίδιο 1/9 σε τεμάχιο στην περιοχή Βασιλικές της Ακανθού.

Όπως ανέφερε, δεν γνώριζε για οποιαδήποτε ανάπτυξη γης στο τεμάχιο ιδιοκτησίας της οικογένειάς του μέχρι την ενημέρωσή του από Αστυνομία, όπου του παρουσιάστηκαν τοπογραφικό σχέδιο και δύο αεροφωτογραφίες για το τεμάχιο στο οποίο γίνονται επενδύσεις και αναπτύξεις.

Συμπλήρωσε ότι δεν έχει προβεί σε ανάπτυξη ή πώληση της περιουσίας του, δεν γνωρίζει προσωπικά τον Σιμόν Αϊκούτ και δεν προτίθεται αποταθεί στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας.

Υπέδειξε επίσης στο τοπογραφικό σχέδιο και στην αεροφωτογραφία το τεμάχιο του οποίου είναι συνιδιοκτήτης και επιβεβαίωσε ότι οι συγγενείς του διατηρούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Κατά την αντεξέταση, η συνήγορος υπεράσπισης Μαρία Νεοφύτου ρώτησε τον μάρτυρα πότε κληρονόμησε το τεμάχιο, ο οποίος απάντησε πως αυτό έγινε πριν από αρκετά χρόνια, ενώ σε ερώτηση για την ενημέρωση που έλαβε από την Αστυνομία, ο κ. Κτωρίδης είπε ότι τον κάλεσαν για κατάθεση και του γνωστοποίησαν πληροφορίες ότι στο τεμάχιο έχουν γίνει ανεγέρσεις κτιρίου και του έδειξαν τα τεκμήρια, κάτι που, όπως είπε, δεν γνώριζε.

Σημείωσε πως έχει βεβαίωση για νόμιμη ιδιοκτησία στα κατεχόμενα με τις σφραγίδες της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κτηματολογίου, τις οποίες, όπως τόνισε, αναγνωρίζει.

Επόμενος μάρτυρας ήταν ο Σωφρόνης Σωφρονίου, Αστυφύλακας στο οδόφραγμα Δερύνειας, υπεύθυνος για τον έλεγχο διαβατηρίων/ταυτοτήτων και την ταυτοποίηση προσώπων.

Ο κ. Σωφρονίου ανέγνωσε την κατάθεση που είχε δώσει στην Αστυνομία, σύμφωνα με την οποία στις 7/6/2024 και ώρα 14.40 ταυτοποίησε κατά τον έλεγχο πορτογαλικού διαβατηρίου τα στοιχεία του Σιμόν Αϊκούτ, ο οποίος επέβαινε σε αυτοκίνητο που βρισκόταν στο stopping list της Αστυνομίας με ένταλμα σύλληψης.

Όπως ανέφερε, ενημέρωσε τον Αϊκούτ για τη σύλληψη και για τα δικαιώματά του, ωστόσο αυτός αρνήθηκε να τα παραλάβει, κάνοντας παράλληλα αναφορά σε θέματα υγείας, χωρίς ωστόσο να προβεί σε άλλη ενέργεια.

Συμπλήρωσε ότι στις 15.45 κατέφθασαν ακόμη δύο αστυφύλακες στο οδόφραγμα για τη μεταφορά του συλληφθέντος.

Στην αντεξέταση, η κ. Νεοφύτου ρώτησε τον μάρτυρα τι έγραφε το μήνυμα στο σύστημα καταχώρησης της Αστυνομίας, ο κ. Σωφρονίου είπε ότι στο μήνυμα αναφερόταν ότι εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ημερομηνίας 6/6/2024 με 5 κατηγορίες.

Σε ερώτηση για το πότε ήρθε το ένταλμα σύλληψης στα χέρια του, ο μάρτυρας είπε ότι αυτό συνέβη όταν τηλεφώνησε στον αξιωματικό υπηρεσίας στο Αρχηγείο Αστυνομίας και στη συνέχεια του απεστάλη το έγγραφο με φαξ, το οποίο τύπωσε και υπέδειξε στο μάρτυρα.

Σε παρατήρηση του συνηγόρου υπεράσπισης ότι στο ένταλμα ο αριθμός του διαβατηρίου εμφανίζεται διαφορετικός από τον πραγματικό, ενώ και το όνομα έχει γραφεί διαφορετικά σε σχέση με αυτό που αναγράφεται στην κατάθεση, ο κ. Σωφρονίου είπε ότι μάλλον είχε καταχωρήσει λάθος αριθμό στην κατάθεση, ενώ για το όνομα είπε ότι πρόκειται για τυπογραφικό λάθος.

«Υποβάλλω ότι υπήρχαν λάθη στο όνομα και τον αριθμό διαβατηρίου στο μήνυμα του συστήματος και για αυτό κάνατε δεύτερο έλεγχο», ανέφερε η κ. Νεοφύτου, θέση με την οποία ο μάρτυρας συμφώνησε.

Στη συνέχεια κλήθηκε ως μάρτυρας η Μαρία Αρέστη, κάτοικος Αγίας Φύλας Λεμεσού με καταγωγή από την Ακανθού, η οποία κατά την ανάγνωση της κατάθεσης που έδωσε στην Αστυνομία είπε ότι είναι ιδιοκτήτρια μαζί με τα αδέρφια της δύο τεμαχίων στις Βασιλικές.

Συμπλήρωσε πως προσέφυγε στο ΕΔΔΑ κατά της Τουρκίας, το οποίο στην απόφασή του παρέπεμψε την οικογένεια να ζητήσει αποζημίωση από την Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας, προσθέτοντας πως δεν προχώρησαν σε τέτοιο αίτημα.

Σημείωσε ακόμη ότι ουδέποτε επέτρεψε επέμβαση, πώληση ή επένδυση στην περιουσία της οικογένειας και πως δεν προτίθεται να αποταθεί στην Επιτροπή για αποζημίωση.

Υπέδειξε επίσης τα εν λόγω τεμάχια στο τοπογραφικό σχέδιο και αεροφωτογραφία και επιβεβαίωσε ότι η ίδια και οι συγγενείς της διατηρούν την ιδιοκτησία των τεμαχίων.

Σε ερώτηση της κ. Νεοφύτου τι ζητούσε στην προσφυγή της στο ΕΔΔΑ, η κ. Αρέστη είπε ότι ζητούσε την περιουσία της οικογένειας και όχι αποζημιώσεις

Είπε επίσης ότι η οικογένεια εντόπισε μέσω δορυφορικών φωτογραφικών οικοδομικές εργασίες στην περιοχή αλλά δεν ήξεραν πού να αποταθούν, προσθέτοντας ότι είδε τις εργασίες ξανά κατά την ενημέρωση από την Αστυνομία.

Επόμενος μάρτυρας ήταν ο Μιλτιάδης Μιλτιάδους, κάτοικος Σιας με καταγωγή από το Τρίκωμο Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με το κείμενο της κατάθεσής του στην Αστυνομία, είναι ιδιοκτήτης μέσω κληρονομιάς 1/5 τεμαχίου στο Τρίκωμο. Προσέθεσε ότι ενημερώθηκε από συγχωριανούς του ότι έγιναν αναπτύξεις και ανεγέρθηκαν πολυκατοικίες στο τεμάχιο, κάτι που επιβεβαίωσε η Αστυνομία με τοπογραφικό και αεροφωτογραφίες, σημειώνοντας ότι ουδέποτε δόθηκε συγκατάθεση για επένδυση, ούτε ενημερώθηκε η οικογένεια από οποιαδήποτε εταιρεία για ανέγερση. Είπε επίσης ότι δεν προτίθεται να αποταθεί στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας αφού στόχος είναι η επιστροφή της περιουσίας.

Ο κ. Μιλτιάδους εντόπισε το τεμάχιο στο τοπογραφικό και τις αεροφωτογραφίες, ενώ παρουσίασε στο δικαστήριο τον αρχικό τίτλο ιδιοκτησίας που κατατέθηκε στο Κτηματολόγιο μετά την εισβολή, σημειώνοντας πως παραμένει ιδιοκτήτης.

Σε ερώτηση της κ. Νεοφύτου για το πώς γνωρίζει τον αριθμό του τεμαχίου, δεδομένου ότι είναι διαφορετικός από αυτόν που αναγράφεται στον αρχικό τίτλο, ο μάρτυρας είπε ότι τον γνωρίζει από το τοπογραφικό που του έδωσε η Αστυνομία όταν κλήθηκε για κατάθεση, εξηγώντας ότι μετά τον πόλεμο καταχωρήθηκαν τα τεμάχια με νέους αριθμούς σε σχέση με τους αρχικού τίτλους στο Κτηματολόγιο Αμμοχώστου λόγω καταστροφών στις εγκαταστάσεις.

Σε ερώτηση αν η Αστυνομία επιβεβαίωσε τις αναπτύξεις, απάντησε θετικά, προσθέτοντας ότι οι συγχωριανοί του τον ενημέρωσαν για την ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή.

Ακολούθως κλήθηκε ως μάρτυρας ο Ιάκωβος Καλοψιδιώτης, επίσης με καταγωγή από το Τρίκωμο, ο οποίος ανέγνωσε το κείμενο της κατάθεσής του στην Αστυνομία, σύμφωνα το οποίο κληρονόμησε 1/2 τεμαχίου από τον πατέρα του.

Προσέθεσε ότι μετέβη στην περιοχή το 2020, όπου είδε ότι ανεγείρονταν πολυκατοικίες και έβγαλε φωτογραφίες, ενώ έξω από το εργοτάξιο υπήρχε επιγραφή εταιρείας με διαφήμιση για πώληση κατοικιών.

Προσέθεσε ότι και στις αεροφωτογραφίες φαίνονταν αναπτύξεις και σημείωσε ότι η οικογένειά του δεν προχώρησε σε επένδυση ή πώληση του τεμαχίου και πως δεν έχουν πρόθεση να αποταθεί στην Επιτροπή.

Στη συνέχεια, εντόπισε στο τοπογραφικό σχέδιο και την αεροφωτογραφία το τεμάχιο, όπου φαίνονται επίσης κτίρια με πισίνες, ενώ παρουσιάστηκαν και οι φωτογραφίες που έβγαλε με τον πατέρα και την αδερφή του το 2020, όπου απεικονίζονται οι πολυκατοικίες που ανεγέρθηκαν.

Ερωτηθείς από τον κ. Αριστείδη αν γνωρίζει την εταιρεία Dumika Constructions Ltd, απάντησε αρνητικά.

Σε ερώτηση της κ. Νεοφύτου πού βρίσκονται οι πολυκατοικίες εντός του τεμαχίου, ο κ. Καλοψιδιώτης υπέδειξε τα όρια του τεμαχίου στις φωτογραφίες που έβγαλε ο ίδιος.

Ερωτηθείς αν πριν την Αστυνομία αποτάθηκε σε δικηγόρο, είπε ότι διερεύνησε το ενδεχόμενο αγωγής για διεκδίκηση αποζημίωσης αλλά δεν προχώρησε λόγω κόστους, συμπληρώνοντας πως παρουσίασε τις φωτογραφίες που ο ίδιος έβγαλε όταν κλήθηκε για κατάθεση από την Αστυνομία.

Τελευταίος μάρτυρας κατά τη σημερινή διαδικασία ήταν ο Αντώνης Παπαλεοντίου με καταγωγή από Άγιο Ηλία Αμμοχώστου, ιδιοκτήτης τεμαχίου στο Τρίκωμο.

Σύμφωνα με το κείμενο της κατάθεσής του στην Αστυνομία, πραγματοποίησε τρεις επισκέψεις μεταξύ 2003 και 2014 στην περιοχή, δίχως να παρατηρήσει αναπτύξεις. Προσέθεσε ότι άκουσε μετέπειτα από αναφορές στα ΜΜΕ για αναπτύξεις, οι οποίες φαίνονται και στο τοπογραφικό και σε αεροφωτογραφίες από το τεμάχιο, σημειώνοντας ότι η οικογένεια δεν έχει προχωρήσει σε επένδυση ή παραχώρηση της περιουσίας, ούτε προτίθεται να αποταθεί στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας.

Εντόπισε στη συνέχεια το τεμάχιο στο τοπογραφικό και τις αεροφωτογραφίες και επιβεβαίωσε ότι δεν έχει πωλήσει ή παραχωρήσει το τεμάχιο.

Σε ερώτηση της κ. Νεοφύτου αν έχει επισκεφθεί το εν λόγω τεμάχιο, ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας ότι μπορεί να το εντοπίσει αν βρεθεί στην περιοχή.

Προσέθεσε ότι τον κάλεσε η Αστυνομία και τον ενημέρωσε για τις αναπτύξεις σε όλη την περιοχή, μαζί και το δικό του τεμάχιο.

Είπε επίσης ότι είχε δει αεροφωτογραφίες πριν του τις δείξει η Αστυνομία, καθώς εκτύπωσε από την πύλη Κτηματολογίου τον κατάλογο πριν πάει στην Αστυνομία όταν άκουσε για τις αναπτύξεις στην τηλεόραση, ενώ στη συνέχεια πληροφορήθηκε από την Αστυνομία και τα ΜΜΕ ποιος ήταν πίσω από την ανάπτυξη.

Στο σημείο αυτό η κ. Νεοφύτου υπέβαλε ότι το άτομο που άκουσε ο μάρτυρας στην τηλεόραση δεν συμμετείχε στην ανάπτυξη, με τον κ. Παπαλεοντίου να απαντά πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει, αφού το ίδιο όνομα αναφέρθηκε και από την Αστυνομία.

Το δικαστήριο όρισε ως επόμενες ημερομηνίες για σκοπούς συνέχισης ακρόασης μαρτύρων την επόμενη Δευτέρα 22/9 και τη μεθεπόμενη Δευτέρα 29/9 στις 9.15 π.μ. για αμφότερες τις περιπτώσεις, ζητώντας παράλληλα όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο.