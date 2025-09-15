Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γάμοι και στη νηστεία! Η Ιερά Σύνοδος «ανάβει πράσινο φως» - Λεπτομέρειες για την απόφαση

 15.09.2025 - 15:30
Τη δυνατότητα τέλεσης του μυστηρίου του γάμου, κατά τη διάρκεια της νηστείας των Χριστουγέννων, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου και για το έτος 2026, αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου.

Η απόφαση ελήφθη κατά την τακτική συνεδρία της Συνόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, Γεωργίου.

Νέο 6μελές Συνοδικό Δικαστήριο 2025-2026

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίας της, η Ιερά Σύνοδος προχώρησε στην εκλογή, με κλήρωση, των μελών του νέου Εξαμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου για το εκκλησιαστικό έτος 2025-2026.

Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι τακτικά μέλη του Δικαστηρίου εκλέχθηκαν οι Μητροπολίτης Κυρηνείας, Μητροπολίτης Λεμεσού, Μητροπολίτης Μόρφου, Μητροπολίτης Κωνσταντίας, Μητροπολίτης Τριμυθούντος και Επίσκοπος Αμαθούντος.

Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν οι Μητροπολίτης Κιτίου, Μητροπολίτης Κύκκου, Μητροπολίτης Ταμασού, Επίσκοπος Καρπασίας και Επίσκοπος Αρσινόης.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της συνεδρίας, η Ιερά Σύνοδος εξέτασε, επίσης, ζητήματα που αφορούν στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου και το Σεμινάριο Επιμορφώσεως του Κλήρου, με σχετική ενημέρωση από τον διευθυντή της, πρωτοπρεσβύτερο Κυπριανό Κουντούρη.

Ανασκόπησε ακόμα την πορεία της εκκλησιαστικής και κοσμικής εκπαίδευσης στο νησί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ευχόμενη κάθε ευλογία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, ενώ κατάρτισε το πρόγραμμα εκδηλώσεων για την επέτειο των 1.700 ετών από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, με περαιτέρω λεπτομέρειες να αναμένονται σύντομα.

