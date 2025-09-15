Διπλωματικό «μπρα ντε φερ» μεταξύ Ισπανίας και Ισραήλ - Η Μαδρίτη ακύρωσε σύμβαση 700 εκατ. ευρώ για όπλα

Σύμφωνα με τα ειδησεογραφικά μέσα Haaretz και AFP που μετέδωσαν πρώτα την είδηση, η σύμβαση, που είχε ανατεθεί σε κοινοπραξία ισπανικών εταιρειών, αφορούσε στην αγορά 12 συστημάτων εκτοξευτών πυραύλων κατασκευασμένων από ισραηλινή εταιρεία.

Η πράξη αυτή έρχεται ακριβώς μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση μίας δέσμης μέτρων από τον Ισπανό πρωθυπουργό, που αποσκοπούν στην αύξηση της πίεσης σε βάρος του Ισραήλ και επισημοποιούν την υπάρχουσα, de facto απαγόρευση πώλησης ή αγοράς στρατιωτικού εξοπλισμού - από και προς – τη χώρα, καθώς και την απαγόρευση της χρήσης ισπανικών λιμανιών και εναέριου χώρου για τη μεταφορά καυσίμων ή όπλων στον ισραηλινό στρατό.

Τουλάχιστον 100.000 διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης σε ποδηλατικό αγώνα στη Μαδρίτη

Ο Σάντσεθ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα την θέση του στο πλευρό των Παλαιστινίων και έχει χαρακτηρίσει ως «γενοκτονία» τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.



Μάλιστα, αναφερθείς στη διακοπή του ποδηλατικού αγώνα Vuelta a España (Ο Γύρος της Ισπανίας) από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης – στην οποία σημειώθηκαν επεισόδια – ο Σάντσεθ δήλωσε τον «βαθύ θαυμασμό του» για όσους βρέθηκαν εκεί και διαδήλωσαν ειρηνικά.

Τουλάχιστον 100.000 διαδηλωτές βρέθηκαν την Κυριακή στη Μαδρίτη, ενώ 22 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με διαδηλωτές και δύο άτομα συνελήφθησαν.





Επιπλέον,, ο ίδιος έχει αμφισβητήσει επανειλημμένα τα «διπλά πρότυπα» της διεθνούς κοινότητας όσον αφορά τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα και δήλωσε τον Μάιο ότι το Ισραήλ πρέπει να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision – ένα αίτημα που υποστήριξε σήμερα και ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας.

Ο Σάντσεθ ζήτησε αποκλεισμό του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις

Σημειώνεται πως ο Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε νωρίτερα σήμερα – εκτός από τη Eurovision - να απαγορευτεί η συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, όσο συνεχίζει τον πόλεμο στη Γάζα.



«Γιατί αποβλήθηκε η Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά επιτρέπεται να παραμείνει το Ισραήλ μετά την εισβολή στη Γάζα;» ρώτησε ο Ισπανός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης των βουλευτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο ισπανικό Κοινοβούλιο.



«Όσο συνεχίζεται η βαρβαρότητα, το Ισραήλ δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις διεθνείς διοργανώσεις για να ξεπλένει την παρουσία του», πρόσθεσε.



Ο Σάντσεθ, όπως αναφέρει το Politico, επέμεινε ότι «πάντα απορρίπτει τη βία» και ότι έχει «βαθύ θαυμασμό και σεβασμό για τους αθλητές μας». Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, «έχουμε επίσης τεράστιο σεβασμό και βαθύ θαυμασμό για την ισπανική κοινωνία που κινητοποιείται ενάντια στην αδικία και υπερασπίζεται τα ιδανικά της ειρηνικά».

Οι αντιδράσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, έχει αντιδράσει απέναντι στη στάση της Ισπανίας.



Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ κατηγόρησε τον Σάντσεθ και την κυβέρνησή του ότι «υποκίνησαν τον όχλο» και μίλησε για ντροπιαστική ενέργεια – αναφερθείς στα σχόλια του Ισπανού πρωθυπουργού στον ποδηλατικό γύρο.



Αποκάλεσε δε τον πρωθυπουργό «και την κομμουνιστική κυβέρνησή του… αντισημίτες και εχθρούς της αλήθειας».



Έπειτα από την ανακοίνωση των ισπανικών μέτρων – μποϊκοτάζ του Ισραήλ, ο Σαάρ είχε αναφερθεί στην «άγρια και μισαλλόδοξη ρητορική» του Σάντσεθ, καθώς και τη «συνεχή αντι-ισραηλινή και αντισημιτική επίθεση» για να αποσπάσει την προσοχή από τις κατηγορίες για διαφθορά που βαραίνουν τον ίδιο και τη σύζυγό του.



Επιπλέον, την προηγούμενη εβδομάδα ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι στο εξής θα απαγορεύεται στην υπουργό Εργασίας, Γιολάντα Ντίαζ, και στην υπουργός Νεολαίας, Σίρα Ρέγκομ να εισέλθουν στη χώρα, εξαιτίας της στάσης τους απέναντι στις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα – κάνοντας λόγο για «αντι-ισραηλινή και αντισημιτική οπτική», αναφερθείς στη Ντίαζ.



Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν στο ειδησεογραφικό μέσο ότι ο πρέσβης της Ισπανίας ανακλήθηκε «εν όψει των συκοφαντικών κατηγοριών εναντίον της Ισπανίας και των απαράδεκτων μέτρων εναντίον δύο μελών της κυβέρνησης της χώρας μας».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr