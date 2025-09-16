Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η ΑΤΑ, η φορολογική μεταρρύθμιση και η αγορά περιουσιών στα κατεχόμενα από Βρετανούς

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Ξεκαθαρίζει σήμερα για την καθολική ΑΤΑ" και γράφει ότι στη συνάντηση χθες με εργοδότες ο Υπουργός Εργασίας άφησε να αιωρείται το ενδεχόμενο νομοθεσίας. Αναφέρει σε άλλο ρεπορτάζ ότι τα νομοσχέδια για την φορολογική μεταρρύθμιση έχουν νέες ελαφρύνσεις με βάση προτάσεις του ΔΗΣΥ. Η "Α" σε άλλο ρεπορτάζ γράφει για ελιγμούς Τατάρ στη συνάντηση του με Ολγκίν, ενόψει των "εκλογών" στα κατεχόμενα τον Οκτώβρη.

Ο "Πολίτης" τιτλοφορεί το κύριό του θέμα "Πρόκληση η άνευ όρων ασυλία" και αναφέρεται στην ασυλία που απολαμβάνουν πολιτειακοί αξιωματούχοι που προστατεύει τους Βουλευτές ακόμη και σε περίπτωση ποινικών αδικημάτων, αναφερόμενος στην υπόθεση Μαρίνου Σιζόπουλου που διερεύνησε η Αρχή κατά της Διαφθοράς. Σε άλλο θέμα γράφει ότι είναι γόρδιος δεσμός η ΑΤΑ. Ο "Π" σε ρεπορτάζ αλλού αναφέρει ότι καταχωρίσθηκε το κατηγορητήριο κατά στελέχους του ΥΠΑΝ, υπόπτου για σεξουαλική παρενόχληση και άσεμνη επίθεση.

"Σταθερά άριστοι όλοι στο Δημόσιο" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του "Φιλελευθέρου" που γράφει ότι είναι φιάσκο και το νέο σύστημα αξιολόγησης, καθώς 9 στους 10 είναι εξαίρετοι, με τον Πρόεδρο της ΕΔΥ να παραδέχεται παταγώδη αποτυχία της νέας μεταρρύθμισης. Σε άλλο θέμα γράφει ότι επιστρατεύονται από ταξί μέχρι αεροπλάνα για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ. Ο "Φ" γράφει επίσης ότι το "έκοψε" ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για το SAFE απαντώντας σε ερώτηση για συμμετοχή της Τουρκίας που προϋποθέτει έγκριση της Κύπρου.

Η "Χαραυγή" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Η φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας" και αναφέρεται στην ολοκληρωμένη πρόταση του ΑΚΕΛ με επίκεντρο τη στήριξη των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Αλλού αναφέρεται σε διαμαρτυρίες του ΑΚΕΛ Αραδίππου για την χωματερή στην περιοχή με αφορμή νέα φωτιά στην Κόσιη. Η "Χ" γράφει σε άλλο ρεπορτάζ για το παγωμένο έργο στο Βασιλικό και τις τιμές στο ρεύμα.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' με τίτλο "Προειδοποιήσεις προς Βρετανούς να μην αγοράζουν σπίτια στο βορρά" γράφει στο κύριό της θέμα για δηλώσεις του Ε/κ διαπραγματευτή Μενέλαου Μενελάου στην εφημερίδα Daily Express που προειδοποιεί τους Βρετανούς ότι θα βρεθούν εμπλεκόμενοι σε δικαστικές διαδικασίες για παράνομη αγορά. Αναφέρεται αλλού σε παράπονα ασθενών για ιατρική αμέλεια. Γράφει επίσης ότι η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ εξακολουθεί να είσαι αισιόδοξη για επανάληψη των συνομιλιών.