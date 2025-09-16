Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου - Ο βίος της Αγίας που τιμάται
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου - Ο βίος της Αγίας που τιμάται

 16.09.2025 - 07:42
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου - Ο βίος της Αγίας που τιμάται

Σήμερα Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωναμε το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Ευφημίας, Αγίας Λουντμίλας, Αγίας Μελιτινής μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα,
Ευφούλα, Φούλα,Εύφημος*,
Λουντμίλλα, Λουντμίλα,
Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα,
Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα,
Μελιτίνος*, Μελίνα*.

Αγία Λουντμίλα

Η Αγία Λουντμίλα γεννήθηκε πιθανώς το έτος 856 μ.Χ. από γονείς ευγενείς, αλλά ειδωλολάτρες. Σε ηλικία 16 χρονών, ήλθε σε γάμο με τον ηγεμόνα των Τσέχων Μποριβόια. Έγιναν χριστιανοί την εποχή που οι δύο μεγάλοι Ιεραπόστολοι των Σλάβων, Μεθόδιος και Κύριλλος βρίσκονταν στην Τσεχία.

Τότε οι δυο βασιλείς, με θερμό χριστιανικό ζήλο, έκτισαν πολλές εκκλησίες και κάλεσαν Ιερείς για τον πλήρη εκχριστιανισμό του λαού που κυβερνούσαν. Όμως ο Μποριβόια, μόλις 36 χρονών απεβίωσε. Τότε η νεαρή χήρα Λουντμίλα, μητέρα τριών αγοριών και μιας κόρης, αφιέρωσε όλη της τη ζωή στο Χριστό και την Εκκλησία.

Αλλά όταν αργότερα ανέλαβε την ηγεμονία ο εγγονός της Βιατσεσλάβος, η νύφη της Δραγομίρα, προσπάθησε να επαναφέρει την ειδωλολατρία. Η Λουντμίλα όμως την εμπόδισε παντοιοτρόπως και η Δραγομίρα ορκίστηκε να την εκδικηθεί ακόμα και με θάνατο. Για να γλιτώσει η Λουντμίλα, αποσύρθηκε σ’ ένα πύργο κοντά στην πόλη της Βοημίας Τέτσιν. Εκεί ακριβώς τη βρήκαν οι απεσταλμένοι της Δραγομίρας, όπου τη θανάτωσαν με αγχόνη το έτος 917 μ.Χ. σε ηλικία 62 χρονών.

Αργότερα ο εγγονός της Βιατσεσλάβος, μετέφερε το Ιερό της λείψανο στην Πράγα, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση του στρώματος του Όζοντος.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:07 – Δύση ήλιου: 19:31
🌘 Σελήνη 24.2 ημερών

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επισκέψιμα Αγροκτήματα: «Επιστρέφουν» στη Βουλή με νέα πρόταση νόμου – Ποιες αλλαγές φέρει
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου - Ο βίος της Αγίας που τιμάται
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Ψάχνουν τα αίτια οι Αρχές
Η Κύπρος κάνει βήμα-ορόσημο: Νομοσχέδιο για τα ΑμεΑ φέρνει ανεξαρτησία και ελεύθερη επιλογή φροντιστή - Τι αλλάζει
Θέλετε να σπουδάσετε στην Κύπρο αλλά στα αγγλικά; Δεκάδες προγράμματα, από ιατρική μέχρι αρχιτεκτονική – Δείτε αναλυτικά
Υπ. Ενέργειας: Εντός των ημερών τρίτη έκθεση για το τερματικό στο Βασιλικό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ελλάδα: Έρχεται lockdown για τα ελληνικά αιγοπρόβατα αν δεν περιορισθεί το επόμενο δεκαήμερο η ευλογιά

 16.09.2025 - 07:35
Επόμενο άρθρο

Συνεχίζει τον κύκλο επαφών της στη Λευκωσία η Μαρία Άνχελα Ολγκίν - Ποιους θα δει

 16.09.2025 - 07:46
Συνεχίζει τον κύκλο επαφών της στη Λευκωσία η Μαρία Άνχελα Ολγκίν - Ποιους θα δει

Συνεχίζει τον κύκλο επαφών της στη Λευκωσία η Μαρία Άνχελα Ολγκίν - Ποιους θα δει

Η προσωπική απεσταλμένη του Αντόνιο Γκουτέρες, Μαρία Άνχελα Ολγκίν συνεχίζει τον κύκλο επαφών της στην Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνεχίζει τον κύκλο επαφών της στη Λευκωσία η Μαρία Άνχελα Ολγκίν - Ποιους θα δει

Συνεχίζει τον κύκλο επαφών της στη Λευκωσία η Μαρία Άνχελα Ολγκίν - Ποιους θα δει

  •  16.09.2025 - 07:46
«Άλμα»: Μια νέα σελίδα στην πολιτική σκακιέρα - Δημοσκοπήσεις και δημόσια εικόνα

«Άλμα»: Μια νέα σελίδα στην πολιτική σκακιέρα - Δημοσκοπήσεις και δημόσια εικόνα

  •  16.09.2025 - 06:39
Επισκέψιμα Αγροκτήματα: «Επιστρέφουν» στη Βουλή με νέα πρόταση νόμου – Ποιες αλλαγές φέρει

Επισκέψιμα Αγροκτήματα: «Επιστρέφουν» στη Βουλή με νέα πρόταση νόμου – Ποιες αλλαγές φέρει

  •  16.09.2025 - 06:44
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ανακοινώνεται σήμερα η παράταση του Net Metering – Μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ανακοινώνεται σήμερα η παράταση του Net Metering – Μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις

  •  16.09.2025 - 08:04
Χειροπέδες σε 30χρονο για παιδική πορνογραφία και κατοχή ναρκωτικών - Εντόπισαν πάνω από 140 αρχεία σε διαδικτυακή πλατφόρμα

Χειροπέδες σε 30χρονο για παιδική πορνογραφία και κατοχή ναρκωτικών - Εντόπισαν πάνω από 140 αρχεία σε διαδικτυακή πλατφόρμα

  •  16.09.2025 - 07:17
Η Κύπρος κάνει βήμα-ορόσημο: Νομοσχέδιο για τα ΑμεΑ φέρνει ανεξαρτησία και ελεύθερη επιλογή φροντιστή - Τι αλλάζει

Η Κύπρος κάνει βήμα-ορόσημο: Νομοσχέδιο για τα ΑμεΑ φέρνει ανεξαρτησία και ελεύθερη επιλογή φροντιστή - Τι αλλάζει

  •  16.09.2025 - 06:50
Θέλετε να σπουδάσετε στην Κύπρο αλλά στα αγγλικά; Δεκάδες προγράμματα, από ιατρική μέχρι αρχιτεκτονική – Δείτε αναλυτικά

Θέλετε να σπουδάσετε στην Κύπρο αλλά στα αγγλικά; Δεκάδες προγράμματα, από ιατρική μέχρι αρχιτεκτονική – Δείτε αναλυτικά

  •  16.09.2025 - 06:55
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η ΑΤΑ, η φορολογική μεταρρύθμιση και η αγορά περιουσιών στα κατεχόμενα από Βρετανούς

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η ΑΤΑ, η φορολογική μεταρρύθμιση και η αγορά περιουσιών στα κατεχόμενα από Βρετανούς

  •  16.09.2025 - 07:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα