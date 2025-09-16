Έχετε σκυλάκι; Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην τo κοροϊδεύετε

Ο σκύλος τρέχει, κυνηγάει το υποτιθέμενο παιχνίδι προς την κατεύθυνση που θεωρεί ότι το πετάξαμε, και τελικά δεν βρίσκει τίποτα.

Υπάρχει, όμως, ένας καλός λόγος να μην το ξανακάνουμε αυτό, όσο αστείο κι αν είναι: το χτίσιμο της εμπιστοσύνης ανάμεσα σ’ εμάς και στον σκύλο μας.

Κάποιες φορές μπορεί να κουνάμε το κουτί με τα μπισκότα ώστε ο ήχος να τραβήξει την προσοχή του, χωρίς να σκοπεύουμε να του δώσουμε λιχουδιά. Άλλες φορές μπορεί να κρύβουμε το αγαπημένο του παιχνίδι κάτω από την κουβέρτα ή το μαξιλάρι και να γελάμε όσο το ψάχνει.

Το γεγονός ότι οι παραπάνω συμπεριφορές δεν είναι ιδανικές, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παίζουμε και να διασκεδάζουμε παρέα με το αγαπημένο μας κατοικίδιο. Είναι σημαντικό, όμως, να έχουμε υπόψη ποιες πράξεις μας ενισχύουν το μεταξύ μας δέσιμο και την εμπιστοσύνη που μας έχει, και ποιες το βλάπτουν.

Πώς να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη του σκύλου σας

Για να σας εμπιστεύεται απόλυτα ο σκύλος σας, δεν αρκεί να τον ταΐζετε, να του προσφέρετε στέγη, και να τον πηγαίνετε βόλτα. Για να αναπτυχθεί μια πραγματικά βαθιά σχέση ανάμεσά σας, είναι σημαντικό να του προσφέρετε συναισθηματική και νοητική ασφάλεια και ηρεμία. Τότε δεν θα ζείτε απλά με ένα πλάσμα που σας αγαπάει και σας χρειάζεται για να επιβιώσει, αλλά με έναν χνουδωτό συνοδοιπόρο με τον οποίο θα έχετε εξαιρετική επικοινωνία και αρμονικές αλληλεπιδράσεις.

Κάποιοι σκύλοι, λόγω των χαρακτηριστικών της φυλής τους, την πρώιμη κοινωνικοποίηση, ή την προσωπικότητά τους, έχουν την εμπιστοσύνη στο αίμα τους. Σίγουρα έχετε γνωρίσει ένα τέτοιο σκυλί, που θα προτιμούσε να πεθάνει από το να αφήσει τον κηδεμόνα του να πάθει κακό.

Παρόλα αυτά, αν ο σκύλος σας είναι πιο ανεξάρτητος από τη φύση του, χρειάζεται να δουλέψετε πιο σκληρά για να χτίσετε την εμπιστοσύνη του, και η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη, ιδίως όταν έχετε να κάνετε με ένα αγχώδες ή φοβικό σκυλάκι.

Οι σκύλοι χρειάζονται ασφάλεια, ρουτίνα, και μια προβλέψιμη καθημερινότητα. Όσο πιο ασφαλής και ήρεμος νιώθει ένας σκύλος, τόσο πιο εύκολα θα σας υπακούει, θα έχει καλή συμπεριφορά, και θα αλληλεπιδρά θετικά με τους γύρω του. Γι’ αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην κοροϊδεύετε το κατοικίδιό σας. Τι σημαίνει, όμως, αυτό;

– Αν του υποσχεθείτε φαγητό, να του το δίνετε πάντα.

– Αν προσποιείστε ότι πετάτε μια μπάλα για να την πιάσει, μην γελάσετε για πολύ πριν του τη δείξετε και τον ενθαρρύνετε να τη βρει. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζετε τον σκύλο σας όπως θα θέλατε να σας φέρεται κάποιος, με σεβασμό για τα συναισθήματά του.

Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν ο σκύλος μας βιώνει συναισθήματα παρόμοια με τα ανθρώπινα.

– Καλό είναι να μην του κρύβετε τα αγαπημένα του παιχνίδια και να γελάτε εις βάρος του όταν δεν μπορεί να τα βρει. Παρόλα αυτά, το κρύψιμο παιχνιδιών ή λιχουδιών με τον σωστό τρόπο μπορεί να γίνει ένα πολύ ενδιαφέρον κυνήγι θησαυρού για το ζώο συντροφιάς σας. Ξεκινήστε με ένα παιχνίδι ή μια λιχουδιά που μυρίζει έντονα, και κρύψτε τα μερικώς, ενθαρρύνοντας τον σκύλο σας να εξερευνήσει τον χώρο για να βρει τον θησαυρό.

– Αν πατήσετε το clicker, ακόμα και κατά λάθος, δώστε μια λιχουδιά στον σκύλο σας. Η συνέπεια είναι απαραίτητη για να μάθει να σας εμπιστεύεται.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι δεν επιτρέπεται να διασκεδάζετε με τον σκύλο σας, κι ότι η ζωή σας θα γίνει λιγότερο αστεία κι ενδιαφέρουσα. Ίσα ίσα – λίγα πράγματα μπορούν να κάνουν τη ζωή πιο υπέροχη από έναν σκύλο που σας εμπιστεύεται.