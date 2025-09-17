Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΈνας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ένας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές

 17.09.2025 - 06:46
Ένας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές

Επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, κακόβουλη ζημιά, κατοχή και μεταφορά επιθετικού όπλου σημειώθηκε στη Λευκωσία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τα μεσάνυκτα σήμερα λήφθηκε πληροφορία ότι, αριθμός προσώπων από την Ινδία αφού έσπασαν τις εισόδους οικίας στον Στρόβολο όπου διαμένουν ομοεθνείς τους, εισήλθαν σε αυτή κρατώντας ρόπαλα και μεγάλα μαχαίρια.

Τα εν λόγω πρόσωπα φέρονται να προκάλεσαν ζημιές σε διάφορα αντικείμενα και εξοπλισμό της οικίας. Επίσης, φέρονται να προκάλεσαν ζημιές και στις μοτοσικλέτες των ενοίκων, καθώς και σε ένα αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της εν λόγω οικίας.

Ένας εκ των ενοίκων, φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τα εν λόγω πρόσωπα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περίθαλψη, αφού φέρει τραύματα στην πλάτη στο κεφάλι και στα χέρια τα οποία πιθανό να προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο.

Από την οικία φαίνεται επίσης να κλάπηκε χρηματικό ποσό το οποίο ανήκει σε δύο εκ των ενοίκων. Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ετοιμαστείτε για αισθητή πτώση και βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι το Σάββατο
Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν
Γιαννάκης Γιαννάκη - Τα «καυτά» ερωτήματα: Τι θα γίνει με τη θέση του στον ΟΝΕΚ; Τι θα γίνει με τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια;
Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι του χεριού τους - Το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες
Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν
Ένας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν

 17.09.2025 - 06:43
Επόμενο άρθρο

Βρήκαν 46χρονο σε εγκαταλειμμένο κτίριο με ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία - Του φόρεσαν χειροπέδες

 17.09.2025 - 07:03
Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

Σοβαρή οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 21:00 χθες βράδυ στη Πάφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

  •  17.09.2025 - 06:33
ΕΛΑΜ: Από την περιθωριοποίηση στην «κανονικότητα» - Μεταγραφές, στρατηγικές και επιδιώξεις

ΕΛΑΜ: Από την περιθωριοποίηση στην «κανονικότητα» - Μεταγραφές, στρατηγικές και επιδιώξεις

  •  17.09.2025 - 06:28
Γιαννάκης Γιαννάκη - Τα «καυτά» ερωτήματα: Τι θα γίνει με τη θέση του στον ΟΝΕΚ; Τι θα γίνει με τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια;

Γιαννάκης Γιαννάκη - Τα «καυτά» ερωτήματα: Τι θα γίνει με τη θέση του στον ΟΝΕΚ; Τι θα γίνει με τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια;

  •  17.09.2025 - 06:40
Ένας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές

Ένας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές

  •  17.09.2025 - 06:46
Ετοιμαστείτε για αισθητή πτώση και βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι το Σάββατο

Ετοιμαστείτε για αισθητή πτώση και βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι το Σάββατο

  •  17.09.2025 - 06:18
Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν

Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν

  •  17.09.2025 - 06:43
Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι του χεριού τους - Το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι του χεριού τους - Το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

  •  17.09.2025 - 06:29
Βρήκαν 46χρονο σε εγκαταλειμμένο κτίριο με ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία - Του φόρεσαν χειροπέδες

Βρήκαν 46χρονο σε εγκαταλειμμένο κτίριο με ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία - Του φόρεσαν χειροπέδες

  •  17.09.2025 - 07:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα