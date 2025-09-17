Ένας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τα μεσάνυκτα σήμερα λήφθηκε πληροφορία ότι, αριθμός προσώπων από την Ινδία αφού έσπασαν τις εισόδους οικίας στον Στρόβολο όπου διαμένουν ομοεθνείς τους, εισήλθαν σε αυτή κρατώντας ρόπαλα και μεγάλα μαχαίρια.

Τα εν λόγω πρόσωπα φέρονται να προκάλεσαν ζημιές σε διάφορα αντικείμενα και εξοπλισμό της οικίας. Επίσης, φέρονται να προκάλεσαν ζημιές και στις μοτοσικλέτες των ενοίκων, καθώς και σε ένα αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της εν λόγω οικίας.

Ένας εκ των ενοίκων, φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τα εν λόγω πρόσωπα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περίθαλψη, αφού φέρει τραύματα στην πλάτη στο κεφάλι και στα χέρια τα οποία πιθανό να προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο.

Από την οικία φαίνεται επίσης να κλάπηκε χρηματικό ποσό το οποίο ανήκει σε δύο εκ των ενοίκων. Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.