Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, 72χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη λεωφόρο Μιχαλάκη Κυπριανού στην Πάφο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο και αφού βγήκε εκτός δρόμου, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κυρίζι νερού και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Ο 72χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου όπου κρατήθηκε για νοσηλεία αφού φέρει κατάματα πλευρών, σπονδύλου, αιμοθώρακες, εκδορές και αιμάτωμα κεφαλής. Αυτός κρατήθηκε για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σημειώνεται ότι στον οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με αρχική ένδειξη 90μg και τελική 84μg.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πέγειας σε συνεργασία με την Τροχαία Πάφου, συνεχίζουν τις εξετάσεις.