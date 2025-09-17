Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

 17.09.2025 - 06:33
Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

Σοβαρή οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 21:00 χθες βράδυ στη Πάφο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ένας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, 72χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη λεωφόρο Μιχαλάκη Κυπριανού στην Πάφο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο και αφού βγήκε εκτός δρόμου, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κυρίζι νερού και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Ο 72χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου όπου κρατήθηκε για νοσηλεία αφού φέρει κατάματα πλευρών, σπονδύλου, αιμοθώρακες, εκδορές και αιμάτωμα κεφαλής. Αυτός κρατήθηκε για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σημειώνεται ότι στον οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με αρχική ένδειξη 90μg και τελική 84μg.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πέγειας σε συνεργασία με την Τροχαία Πάφου, συνεχίζουν τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ετοιμαστείτε για αισθητή πτώση και βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι το Σάββατο
Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν
Γιαννάκης Γιαννάκη - Τα «καυτά» ερωτήματα: Τι θα γίνει με τη θέση του στον ΟΝΕΚ; Τι θα γίνει με τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια;
Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι του χεριού τους - Το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες
Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν
Ένας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι του χεριού τους - Το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

 17.09.2025 - 06:29
Επόμενο άρθρο

Γιαννάκης Γιαννάκη - Τα «καυτά» ερωτήματα: Τι θα γίνει με τη θέση του στον ΟΝΕΚ; Τι θα γίνει με τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια;

 17.09.2025 - 06:40

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

  •  17.09.2025 - 06:33
ΕΛΑΜ: Από την περιθωριοποίηση στην «κανονικότητα» - Μεταγραφές, στρατηγικές και επιδιώξεις

ΕΛΑΜ: Από την περιθωριοποίηση στην «κανονικότητα» - Μεταγραφές, στρατηγικές και επιδιώξεις

  •  17.09.2025 - 06:28
Γιαννάκης Γιαννάκη - Τα «καυτά» ερωτήματα: Τι θα γίνει με τη θέση του στον ΟΝΕΚ; Τι θα γίνει με τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια;

Γιαννάκης Γιαννάκη - Τα «καυτά» ερωτήματα: Τι θα γίνει με τη θέση του στον ΟΝΕΚ; Τι θα γίνει με τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια;

  •  17.09.2025 - 06:40
Ένας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές

Ένας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές

  •  17.09.2025 - 06:46
Ετοιμαστείτε για αισθητή πτώση και βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι το Σάββατο

Ετοιμαστείτε για αισθητή πτώση και βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι το Σάββατο

  •  17.09.2025 - 06:18
Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν

Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν

  •  17.09.2025 - 06:43
Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι του χεριού τους - Το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι του χεριού τους - Το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

  •  17.09.2025 - 06:29
Βρήκαν 46χρονο σε εγκαταλειμμένο κτίριο με ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία - Του φόρεσαν χειροπέδες

Βρήκαν 46χρονο σε εγκαταλειμμένο κτίριο με ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία - Του φόρεσαν χειροπέδες

  •  17.09.2025 - 07:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα