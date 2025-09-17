Γιαννάκης Γιαννάκη - Τα «καυτά» ερωτήματα: Τι θα γίνει με τη θέση του στον ΟΝΕΚ; Τι θα γίνει με τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια;

Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο μετά την καταδίκη του έχει απολυθεί από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) από τον οποίο είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας και της δικαστικής διαδικασίας κατά την οποία υπενθυμίζεται λάμβανε παράλληλα αντιμισθία 50% του μισθού του.

Τι απαντά η Νομική Υπηρεσία

Σύμφωνα με ενημέρωση που έχει λάβει το ThemaOnline από τη Νομική Υπηρεσία δεν υπάρχει γνωμάτευση από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα που να λέει ότι από την στιγμή που ο τέως Επίτροπος Εθελοντισμού, Γιαννάκης Γιαννάκη, εργάστηκε, έστω και με πλαστό πτυχίο και πλαστό απολυτήριο δεν τίθεται θέμα δίωξης του για ανάκτηση των δεδουλευμένων του. Σε εκείνη την περίοδο, όπως τονίζει η Νομική Υπηρεσία, ήταν διορισμός από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν έχουν σχέση τα πτυχία του.

Όσον αφορά την περίοδο που εργαζόταν στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, όπως σημειώνει η Νομική Υπηρεσία, το θέμα της τυχόν διεκδίκησης οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών αφορά αποκλειστικά τον ΟΝΕΚ του οποίου νομικός σύμβουλος δεν είναι ο Γενικός Εισαγγελέας.

Το « μπαλάκι » στο γήπεδο του ΟΝΕΚ

Το ThemaOnline επικοινώνησε με την Πρόεδρο του ΟΝΕΚ, Κωνσταντίνα Αχιλλέως, θέτοντας αυτά τα ερωτήματα. Η ίδια θύμισε πρώτα πως ο ΟΝΕΚ είναι ένας ημικρατικός οργανισμός και έχει τις δικές του διαδικασίες τονίζοντας όμως ότι μια τέτοια υπόθεση όπως του Γιαννάκη Γιαννάκη είναι πρωτόγνωρη. «Για αυτό τον λόγο έχουμε ζητήσει γνωμάτευση από τον νομικό μας σύμβουλο. Αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας να συνεδριάσει το Συμβούλιο του Οργανισμού για να λάβει απόφαση σε σχέση με τον τερματισμό των υπηρεσιών του», σημείωσε.

Όσον αφορά την επιστροφή των οποιοδήποτε χρημάτων, αυτή είναι μια διαφορετική διαδικασία που θα εξετάσουν επίσης με τον νομικό τους σύμβουλο.

Το ιστορικό εργοδότησής του

Ο Γιαννάκης Γιαννάκη στις 20 Δεκεμβρίου 2007 είχε διοριστεί ως μόνιμος λειτουργός στον ΟΝΕΚ.

Διορίστηκε ως Επίτροπος Εθελοντισμού στις 2 Μαΐου το 2013 από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Υπενθυμίζεται πως το Δικαστήριο στην απόφασή του για την ποινή σημείωνε πως: «μετά τον αρχικό διορισμό του, διορίστηκε σε θέση προαγωγής με δεδομένο ότι, μεταξύ άλλων, πληρούσε την απαίτηση κατοχής πανεπιστημιακού διπλώματος, ενώ παράλληλα ευνοήθηκε με την απαλλαγή από την υποχρέωση να υπηρετήσει με δοκιμασία. Στη συνέχεια, αποσπάστηκε στο Προεδρικό μέχρι το έτος 2021, ενώ εξακολουθούσε να κατέχει ταυτόχρονα και τη μόνιμη θέση Λειτουργού Νεολαίας στον ΟΝΕΚ [Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου]. Μόνο όταν υποβλήθηκε η εναντίον του καταγγελία και ξεκίνησε η διερεύνηση τερματίστηκε η απόσπασή του και τέθηκε σε διαθεσιμότητα».