Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Γιώργος Δανός, παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις για τα εντυπωσιακά χρωματισμένα πετρώματα που ίσως φανερώνουν βιολογική δραστηριότητα αναφέροντας πως, «η NASA έχει στείλει στον Άρη εδώ και 4 χρόνια και πρόσφατα έχει προσεδαφιστεί ρομποτικό σκάφος το οποίο θέρισε ένα κρατήρα, ο οποίος παλιά ήταν λίμνη, και συγκεκριμένα κυκλοφόρησε σε διάφορα σημεία όπου υπήρχε Δ αρχαίου ποταμού από το οποίο έρεε νερό από ή προς στον κρατήρα».

Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε, «στο σημείο Δ πάντα υπάρχουν ζησήματα, που υποδεικνύει ότι υπήρχε ζωή στον ποταμό, άρα φανερώνει ότι είναι πολύ γόνιμο περιβάλλον» και πρόσθεσε πως, «από αυτό το σημείο πήραν δείγματα και είδαν ότι σε κάποια από τα δείγματα υπήρχαν κάποιες κηλίδες, και οι χρωματισμοί των πετρωμάτων, έμοιαζαν με λεοπάρδαλη».

Επιπρόσθετα, όπως σημείωσε, «από τις πρώτες εξετάσεις υπέδειξαν ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, αυτές οι κηλίδες να έχουν δημιουργηθεί από βιολογικές διεργασίες» και εξήγησε, «οι χημικές, οργανικές διεργασίες που κάνουν οι μικροοργανισμοί, όπου τρώνε κάποια από τα ορυκτά από τον βράχο, εκ των οποίων, μερικά είναι φωσφορικά μείγματα».

Όπως συμπλήρωσε ο κ. Δανός, «όταν οι μικροοργανισμοί τρώνε από τα ορυκτά, αφήνουν πίσω τα απορρίμματα των βακτηρίων ή όταν αυτά τα βακτήρια πεθάνουν τότε μένουν τα απολιθώματα τους».

Παράλληλα, ανέφερε ότι, «η NASA έχει κρίνει ότι αυτοί οι χρωματισμοί είναι είτε από τα απορρίμματα είτε από την αποσύνθεση των βακτηρίων τα οποία έτρωγαν αυτά τα ορυκτά».

Επίσης ο κ. Δανός σημείωσε ότι, «για να είναι σίγουρη η NASA γι’ αυτή την ανακάλυψη, θα πρέπει να πάει ένα βήμα παρακάτω, δηλαδή, αυτά τα δείγματα που έχουν μαζευτεί θα πρέπει να έρθουν με άλλο διαστημόπλοιο στη γη για να μελετηθούν σε υπερσύγχρονα εργαστήρια» και συνέχισε πως, «για να πραγματοποιηθεί η αποστολή της επιστροφής των πετρωμάτων στη γη, θα έπρεπε να έχει την σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Όπως συνέχισε, «μέρος της ομιλίας της associate administrator της NASA, Nicola Fox, ζητούσε από την κυβέρνηση να στηρίξει την επιστροφή των δειγμάτων για να μπορέσουμε να μάθουμε ή όχι αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, τουλάχιστον από την πλευρά του πλανήτη Άρη», και πρόσθεσε ότι, «από την πλευρά των οποιονδήποτε εξωπλανητών που βρίσκονται εκτός του ηλιακού συστήματος ή από τους δορυφόρους του Δία και του Κρόνου, δεν αποκλείετε να βρούμε ζωή στις επόμενες αποστολές που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται στα επόμενα πέντε χρόνια να δώσουν αποτελέσματα».

Καταληκτικά, ο κ. Δανός δήλωσε πως, «η συγκεκριμένη ανακάλυψη ισχυροποιεί την θεωρία της πανσπερμίας» και εξήγησε ότι, «μπορεί ένας αστεροειδής να χτύπησε πάνω στον Άρη και δημιούργησε μια γιγαντιαία έκρηξη και τα συντρίμμια που είχαν εκτοξεύτηκαν προς τα πάνω και έφεραν ζωή στη γη ή αντιστοίχως, αστεροειδής που προέρχονται από άλλα ηλιακά συστήματα».

Ο κ. Δανός ανέφερε τέλος πως, «η associate administrator της NASA, Nicola Fox, η δυνατή κυρία της NASA, έχει δηλώσει ότι θα βρεθεί στην Κύπρο στο Παγκόσμιο Συνέδριο Διαστήματος που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο, και θα ερωτηθεί για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το πιο πάνω ζήτημα» και πρόσθετε πως, «το συνέδριο είναι υψίστης σημασίας και διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Έρευνας Διαστήματος».