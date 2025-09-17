Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΗ Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι του χεριού τους - Το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες
ΠΑΡΑ-THEMA

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι του χεριού τους - Το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

 17.09.2025 - 06:29
Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι του χεριού τους - Το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

Πολύ πιο ηχηρή από μια απλή διάψευση ήταν η χθεσινή τοποθέτηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, στο «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, η οποία έσπευσε να βάλει φρένο στα σενάρια περί αποχώρησής της από το ΑΚΕΛ, αφήνοντας ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Η βουλεύτρια με τη μακρά κοινοβουλευτική πορεία και τις υψηλές επιδόσεις στις εκλογές έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα, ότι  δεν σκοπεύει να βγει εκτός πολιτικού παιχνιδιού, πόσο μάλλον με τρόπο που θα βόλευε όσους την ήθελαν στο περιθώριο. Όχι τυχαία η φράση της, «δεν πρόκειται να αυτοαπενεργοποιηθώ», η οποία ακούστηκε περισσότερο ως προειδοποίηση παρά ως απλή διαβεβαίωση.

Την ίδια ώρα, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για το θεσμικό καθεστώς των «νέων δυνάμεων», αφήνοντας αιχμές για το γεγονός ότι δεν συμμετέχει στις κομματικές διεργασίες, αν και κουβαλάει στην πλάτη της 15 χρόνια πολιτικής εμπειρίας.

Όσο για τη σχέση της με το ΑΚΕΛ, παραδέχτηκε δημόσια ότι δεν είναι μέλος του κόμματος, ούτε κατέχει κάποιο ρόλο στη δομή του. Κι όμως, είναι εκεί, στην πρώτη γραμμή, μια λεπτομέρεια που την κάνει να ξεχωρίζει, αλλά και να ενοχλεί.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, πάντως, δήλωσε ότι εντός των ημερών θα έχει συνάντηση μαζί της, για να συζητηθεί το «μέλλον της συνεργασίας τους». Ένα μέλλον που, όπως όλα δείχνουν, θα εξαρτηθεί από το αν το κόμμα είναι έτοιμο να δώσει χώρο και ρόλο.

ΕΓ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ετοιμαστείτε για αισθητή πτώση και βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι το Σάββατο
Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν
Γιαννάκης Γιαννάκη - Τα «καυτά» ερωτήματα: Τι θα γίνει με τη θέση του στον ΟΝΕΚ; Τι θα γίνει με τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια;
Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι του χεριού τους - Το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες
Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν
Ένας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΕΛΑΜ: Από την περιθωριοποίηση στην «κανονικότητα» - Μεταγραφές, στρατηγικές και επιδιώξεις

 17.09.2025 - 06:28
Επόμενο άρθρο

Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

 17.09.2025 - 06:33
Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

Σοβαρή οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 21:00 χθες βράδυ στη Πάφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του

  •  17.09.2025 - 06:33
ΕΛΑΜ: Από την περιθωριοποίηση στην «κανονικότητα» - Μεταγραφές, στρατηγικές και επιδιώξεις

ΕΛΑΜ: Από την περιθωριοποίηση στην «κανονικότητα» - Μεταγραφές, στρατηγικές και επιδιώξεις

  •  17.09.2025 - 06:28
Γιαννάκης Γιαννάκη - Τα «καυτά» ερωτήματα: Τι θα γίνει με τη θέση του στον ΟΝΕΚ; Τι θα γίνει με τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια;

Γιαννάκης Γιαννάκη - Τα «καυτά» ερωτήματα: Τι θα γίνει με τη θέση του στον ΟΝΕΚ; Τι θα γίνει με τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια;

  •  17.09.2025 - 06:40
Ένας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές

Ένας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές

  •  17.09.2025 - 06:46
Ετοιμαστείτε για αισθητή πτώση και βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι το Σάββατο

Ετοιμαστείτε για αισθητή πτώση και βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι το Σάββατο

  •  17.09.2025 - 06:18
Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν

Βρήκαν ζωή στον Άρη; Όσα αποκαλύπτει στο «Τ» ο Γιώργος Δανός και αλλάζει όσα ξέραμε για το Σύμπαν

  •  17.09.2025 - 06:43
Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι του χεριού τους - Το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι του χεριού τους - Το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

  •  17.09.2025 - 06:29
Βρήκαν 46χρονο σε εγκαταλειμμένο κτίριο με ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία - Του φόρεσαν χειροπέδες

Βρήκαν 46χρονο σε εγκαταλειμμένο κτίριο με ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία - Του φόρεσαν χειροπέδες

  •  17.09.2025 - 07:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα