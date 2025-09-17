Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι του χεριού τους - Το μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

Η βουλεύτρια με τη μακρά κοινοβουλευτική πορεία και τις υψηλές επιδόσεις στις εκλογές έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα, ότι δεν σκοπεύει να βγει εκτός πολιτικού παιχνιδιού, πόσο μάλλον με τρόπο που θα βόλευε όσους την ήθελαν στο περιθώριο. Όχι τυχαία η φράση της, «δεν πρόκειται να αυτοαπενεργοποιηθώ», η οποία ακούστηκε περισσότερο ως προειδοποίηση παρά ως απλή διαβεβαίωση.

Την ίδια ώρα, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για το θεσμικό καθεστώς των «νέων δυνάμεων», αφήνοντας αιχμές για το γεγονός ότι δεν συμμετέχει στις κομματικές διεργασίες, αν και κουβαλάει στην πλάτη της 15 χρόνια πολιτικής εμπειρίας.

Όσο για τη σχέση της με το ΑΚΕΛ, παραδέχτηκε δημόσια ότι δεν είναι μέλος του κόμματος, ούτε κατέχει κάποιο ρόλο στη δομή του. Κι όμως, είναι εκεί, στην πρώτη γραμμή, μια λεπτομέρεια που την κάνει να ξεχωρίζει, αλλά και να ενοχλεί.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, πάντως, δήλωσε ότι εντός των ημερών θα έχει συνάντηση μαζί της, για να συζητηθεί το «μέλλον της συνεργασίας τους». Ένα μέλλον που, όπως όλα δείχνουν, θα εξαρτηθεί από το αν το κόμμα είναι έτοιμο να δώσει χώρο και ρόλο.

