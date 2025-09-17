ΕΛΑΜ: Από την περιθωριοποίηση στην «κανονικότητα» - Μεταγραφές, στρατηγικές και επιδιώξεις

Μεταγραφές με… άρωμα Συναγερμού

Στο προεκλογικό παζλ του ΕΛΑΜ μπαίνουν πρόσωπα που μέχρι πρόσφατα ανήκαν στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Πρόκειται για στελέχη με εμπειρία, αναγνωρισιμότητα και πολιτική “προίκα”:

Μάριος Πελεκάνος – Πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Ευγένιος Χαμπουλλάς – Πρώην βουλευτής Αμμοχώστου.

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους – Πρώην μέλος του ΔΗΣΥ και υποστηρικτής του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Ζαφείρω Κάστανου – Πρώην τοπικό στέλεχος του ΔΗΣΥ στην επαρχία Αμμοχώστου.

Οι μεταγραφές αυτές δεν είναι τυχαίες. Στέλνουν το μήνυμα ότι το ΕΛΑΜ δεν είναι πια “μόνο για τους δικούς του”, αλλά μπορεί να φιλοξενήσει και πρόσωπα από τον παραδοσιακό δεξιό χώρο.

Η στρατηγική της “κανονικοποίησης”

Το ΕΛΑΜ εμφανίζεται αποφασισμένο να αλλάξει την εικόνα του. Όχι απαραίτητα την ιδεολογία του, αλλά τον τρόπο με τον οποίο “συσκευάζει” το μήνυμά του:

Μετριοπαθής ρητορική: Λιγότερες ακραίες δηλώσεις, περισσότερη έμφαση σε "λαϊκό πατριωτισμό".

Περισσότερη θεσμική παρουσία: Συμμετοχή στις διαδικασίες, προσπάθεια να μην δείχνει “αντισυστημικό”.

Δημοσκοπική δυναμική: Οι ανοδικές τάσεις σε έρευνες κοινής γνώμης ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, για ένα πιο φιλόδοξο προφίλ.

Παράλληλα, η επιλογή υποψηφίων με παρελθόν στον ΔΗΣΥ προσθέτει κύρος και λειτουργεί ως “γέφυρα” προς συντηρητικούς ψηφοφόρους, που πλέον δεν εκφράζονται από το κόμμα τους.

Το παρασκήνιο: Φλερτ με το Προεδρικό;

Εντύπωση προκαλούν οι φήμες που θέλουν το ΕΛΑΜ να διατηρεί “ανοιχτούς διαύλους” με κύκλους του Προεδρικού. Αν και δεν υπάρχει επίσημη παραδοχή, η υποψηφιότητα Παπαχαραλάμπους, γνωστός υποστηρικτής του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές, τροφοδοτεί τα σενάρια περί πολιτικής συνεννόησης σε θέματα όπως η μετανάστευση ή τα εθνικά ζητήματα.

Χατζησυμεού στη Λευκωσία – Μια νέα προσθήκη

Την υποψηφιότητα του Παναγιώτη Χατζησυμεού ανακοίνωσε το ΕΛΑΜ, για την επαρχία Λευκωσίας. Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση, πρόκειται για ένα πρόσωπο που πιστεύει στη "λαϊκή δεξιά", στην "ελληνορθόδοξη ταυτότητα" και δεσμεύεται να "ενισχύσει την πατριωτική φωνή στο Κοινοβούλιο".

Ο ίδιος δηλώνει πως θεωρεί το ΕΛΑΜ "τη μόνη πολιτική παράταξη που αφουγκράζεται τον απλό Κύπριο πολίτη", καλώντας τους πολίτες να δυναμώσουν το κόμμα στις κάλπες.

Τα οφέλη – και οι παγίδες

Το σχέδιο κανονικοποίησης του ΕΛΑΜ φαίνεται καλά οργανωμένο. Όμως δεν είναι χωρίς κινδύνους:

Αντιδράσεις από τη βάση: Η μετριοπαθής στροφή μπορεί να ξενίσει τους πιο σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές του κόμματος.

Κίνδυνος “θολής ταυτότητας”: Αν το ΕΛΑΜ φανεί ότι “μαλακώνει” υπερβολικά, ίσως χάσει αυτό, που το έκανε διακριτό.

Πιθανά σκάνδαλα ή δηλώσεις: Όσο περισσότερη προβολή, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος να έρθουν στην επιφάνεια αμφιλεγόμενες απόψεις ή παρελθούσες τοποθετήσεις στελεχών.

Αντίδραση ΔΗΣΥ: Το κόμμα ήδη επιχειρεί να “μαζέψει” τις διαρροές, ενώ εντείνει τις επιθέσεις κατά του ΕΛΑΜ.

Το ΕΛΑΜ δεν είναι πια απλώς ένας παίκτης του περιθωρίου. Επιχειρεί μεθοδικά να αποκτήσει ρόλο, στην «καρδιά της δεξιάς» και το καταφέρνει, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας. Οι μεταγραφές, οι υποψηφιότητες και η αλλαγή ύφους, δείχνουν μια ξεκάθαρη στόχευση: Να μπει στο πολιτικό “σαλόνι” από την κύρια είσοδο.

Το αν θα τα καταφέρει, θα κριθεί στην κάλπη, αλλά και στη διαχείριση των εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων, που η ίδια η στρατηγική της “κανονικότητας” δημιουργεί.