Ετοιμαστείτε για αισθητή πτώση και βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι το Σάββατο

Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 72χρονος οδηγός - Ανατράπηκε το όχημα του
Σοβαρή οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 21:00 χθες βράδυ στη Πάφο.
Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 βαθμούς στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.
Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Πέμπτη, τα οποία είναι πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένεται σταδιακά αισθητή πτώση.
