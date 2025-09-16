Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣτον Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου ο Νετανιάχου με πρόσκληση από τον Τραμπ
ΔΙΕΘΝΗ

Στον Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου ο Νετανιάχου με πρόσκληση από τον Τραμπ

 16.09.2025 - 23:56
Στον Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου ο Νετανιάχου με πρόσκληση από τον Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ανέφερε την Τρίτη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον προσκάλεσε σε συνάντηση στο Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την προγραμματισμένη ομιλία του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Αυτή θα είναι η τέταρτη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, ενώ οι τηλεφωνικές τους επικοινωνίες είναι πολλαπλάσιες.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για οικονομικά θέματα, έπειτα από από αναφορές ότι το γραφείο του είχε ζητήσει τη συνάντηση.

Ο Νετανιάχου είπε ότι η πρόσκληση έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τη Δευτέρα. Πρόσθεσε ότι έχει πραγματοποιήσει αρκετές συνομιλίες με τον Τραμπ από την επίθεση του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ και ότι όλες ήταν «καλές».

Σε ερώτημα που δέχτηκε αν ενημέρωσε τον Τραμπ πριν από την επίθεση στη Ντόχα του Κατάρ, ο Νετανιάχου επανέλαβε τη δήλωσή του ότι η εκδοχή του Λευκού Οίκου για τα γεγονότα ήταν «σωστή» και ότι το Ισραήλ ήταν το μόνο υπεύθυνο για την επίθεση.

Ωστόσο, αναφέρουν οι Times of Israel, αρνήθηκε να απαντήσει συγκεκριμένα στην ερώτηση σχετικά με το πότε προειδοποίησε το Ισραήλ τις ΗΠΑ. Χθες δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Τραμπ ενημερώθηκε σχεδόν μία ώρα πριν από τις επιθέσεις, χρόνος αρκετός για να τις αποτρέψει αν το ήθελε.

Ειδικά για το χτύπημα είπε ότι ήταν δικαιολογημένο. «Το Κατάρ συνδέεται με τη Χαμάς, φιλοξενεί τη Χαμάς, χρηματοδοτεί τη Χαμάς. Διαθέτει ισχυρούς μοχλούς [ενν. που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει] αλλά επέλεξε να μην το κάνει. Κατά συνέπεια, η δράση μας ήταν απολύτως δικαιολογημένη».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάμε μπουζούκια στην Αθήνα – Δείτε τα καλύτερα νυχτερινά σχήματα του χειμώνα – Από Ρέμο μέχρι Ρουβά
Καλά Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο - Ακόμη 100 μέρες - Αυτά είναι τα οκτώ χριστουγεννιάτικα χωριά που θα λειτουργήσουν φέτος
Ευχάριστα νέα για όσους ακούν δωρεάν μουσική στο Spotify
Χειροπέδες σε οδηγό λεωφορείου – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλης – Επέβαιναν και μαθητές
VIDEO: Ο κούκλος χορευτής που έγινε viral στη συναυλία της Άννας Βίσση - «TikTok βρες μου τον»
Το απόλυτο κυπριακό φαινόμενο: Όταν μια θέση στάθμευσης δεν είναι… αρκετή – Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Axios: Πρόταση του Ισραήλ στη Συρία για ειρηνευτική συμφωνία – Τι ζητάει από τον Αλ-Σαράα και τι δεν δίνει

 16.09.2025 - 23:42
ΠτΔ: «Η Κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα και με αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας»

ΠτΔ: «Η Κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα και με αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας»

Άμεσα και με αποφασιστικότητα αντέδρασε η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας δήλωσε την Τρίτη, στην Πάφο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας πως ένα από τα πλέον σημαντικά έργα είναι η εγκατάσταση κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην Κισσόνεργα ύψους €14,7 εκατ., έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου, όπως είπε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Η Κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα και με αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας»

ΠτΔ: «Η Κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα και με αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας»

  •  16.09.2025 - 20:23
Νέο αδιέξοδο στις συζητήσεις για την ΑΤΑ, συνεχίζεται ο διάλογος - «Αυτό είναι κάτι που η Κυβέρνηση αρνείται να κάνει»

Νέο αδιέξοδο στις συζητήσεις για την ΑΤΑ, συνεχίζεται ο διάλογος - «Αυτό είναι κάτι που η Κυβέρνηση αρνείται να κάνει»

  •  16.09.2025 - 17:50
Ήταν όλοι… άριστοι: Απολύθηκαν μόλις δύο άτομα στο κυπριακό δημόσιο τα τελευταία πέντε χρόνια - Ανέβηκαν οι βαθμολογίες

Ήταν όλοι… άριστοι: Απολύθηκαν μόλις δύο άτομα στο κυπριακό δημόσιο τα τελευταία πέντε χρόνια - Ανέβηκαν οι βαθμολογίες

  •  16.09.2025 - 20:46
Ανθρώπινο αδιέξοδο στη Γάζα - Ιστορίες Παλαιστίνιων που φεύγουν προς το άγνωστο την ώρα που πέφτουν ισραηλινές βόμβες

Ανθρώπινο αδιέξοδο στη Γάζα - Ιστορίες Παλαιστίνιων που φεύγουν προς το άγνωστο την ώρα που πέφτουν ισραηλινές βόμβες

  •  16.09.2025 - 23:07
Τσάρλι Κερκ: Κατηγορούμενος για «διακεκριμένη δολοφονία» ο δράστης - Αντιμετωπίζει θανατική ποινή

Τσάρλι Κερκ: Κατηγορούμενος για «διακεκριμένη δολοφονία» ο δράστης - Αντιμετωπίζει θανατική ποινή

  •  16.09.2025 - 21:33
Απορρίπτει τις κατηγορίες για κλοπή χρημάτων ο Ταμασού Ησαΐας - «Τα πρόωρα συμπεράσματα σκανδαλίζουν τον λαό»

Απορρίπτει τις κατηγορίες για κλοπή χρημάτων ο Ταμασού Ησαΐας - «Τα πρόωρα συμπεράσματα σκανδαλίζουν τον λαό»

  •  16.09.2025 - 17:05
Χωριό που φαίνεται ΚΟΑούζο δεν θέλει

Χωριό που φαίνεται ΚΟΑούζο δεν θέλει

  •  16.09.2025 - 18:46
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σέβομαι την Τουρκία, συγγνώμη» - Η απάντηση του για τα απρεπή σχόλια

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σέβομαι την Τουρκία, συγγνώμη» - Η απάντηση του για τα απρεπή σχόλια

  •  16.09.2025 - 23:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα