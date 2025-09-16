Στον Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου ο Νετανιάχου με πρόσκληση από τον Τραμπ

Αυτή θα είναι η τέταρτη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, ενώ οι τηλεφωνικές τους επικοινωνίες είναι πολλαπλάσιες.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για οικονομικά θέματα, έπειτα από από αναφορές ότι το γραφείο του είχε ζητήσει τη συνάντηση.

Ο Νετανιάχου είπε ότι η πρόσκληση έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τη Δευτέρα. Πρόσθεσε ότι έχει πραγματοποιήσει αρκετές συνομιλίες με τον Τραμπ από την επίθεση του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ και ότι όλες ήταν «καλές».

Σε ερώτημα που δέχτηκε αν ενημέρωσε τον Τραμπ πριν από την επίθεση στη Ντόχα του Κατάρ, ο Νετανιάχου επανέλαβε τη δήλωσή του ότι η εκδοχή του Λευκού Οίκου για τα γεγονότα ήταν «σωστή» και ότι το Ισραήλ ήταν το μόνο υπεύθυνο για την επίθεση.

Ωστόσο, αναφέρουν οι Times of Israel, αρνήθηκε να απαντήσει συγκεκριμένα στην ερώτηση σχετικά με το πότε προειδοποίησε το Ισραήλ τις ΗΠΑ. Χθες δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Τραμπ ενημερώθηκε σχεδόν μία ώρα πριν από τις επιθέσεις, χρόνος αρκετός για να τις αποτρέψει αν το ήθελε.

Ειδικά για το χτύπημα είπε ότι ήταν δικαιολογημένο. «Το Κατάρ συνδέεται με τη Χαμάς, φιλοξενεί τη Χαμάς, χρηματοδοτεί τη Χαμάς. Διαθέτει ισχυρούς μοχλούς [ενν. που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει] αλλά επέλεξε να μην το κάνει. Κατά συνέπεια, η δράση μας ήταν απολύτως δικαιολογημένη».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα