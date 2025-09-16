Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Axios: Πρόταση του Ισραήλ στη Συρία για ειρηνευτική συμφωνία – Τι ζητάει από τον Αλ-Σαράα και τι δεν δίνει

 16.09.2025 - 23:42
Axios: Πρόταση του Ισραήλ στη Συρία για ειρηνευτική συμφωνία – Τι ζητάει από τον Αλ-Σαράα και τι δεν δίνει

Το Ισραήλ παρουσίασε στη Συρία λεπτομερή πρόταση για μια συμφωνία ασφάλειας στο πρότυπο αυτής που είχε κάνει με την Αίγυπτο το 1979, αποκαλύπτει το Axios.

Η συμφωνία ασφαλείας πρόκειται να αντικαταστήσει συμφωνία του 1974, η οποία κατέστη άκυρη μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ και την κατάληψη από το Ισραήλ της ουδέτερης ζώνης στη συριακή πλευρά των συνόρων.

Η πρόταση -που το Axios χαρακτηρίζει «μαξιμαλιστική» - ζητά από τη Συρία να συμφωνήσει στη δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνης αλλά και ζώνης απαγόρευσης πτήσεων.

Ειδικότερα η περιοχή νοτιοδυτικά της Δαμασκού θα χωριστεί σε τρεις ζώνες με διαφορετικό επίπεδο όπλων και δυνάμεων που θα επιτρέπονται εκεί.

To Ισραήλ ζητά να έχει ένα ασφαλή «διάδρομο» για να μπορεί να χτυπά το Ιράν διαμέσου της Συρίας αν χρειαστεί ξανά στο μέλλον.

Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ πρότεινε τη σταδιακή αποχώρηση από τα εδάφη που κατέλαβε στη Συρία τις τελευταίες εβδομάδες, εκτός από ένα σημείο στο στρατηγικής σημασίας όρος Χέρμον.

Η Συρία δεν έχει απαντήσει ακόμη στην ισραηλινή πρόταση, που υποβλήθηκε πριν από αρκετές εβδομάδες. Φέρεται μάλιστα να εργάζεται πάνω στη δική της αντιπρόταση.

Ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν οι ΗΠΑ. Ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, και ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασάντ αλ-Σαϊμπάνι σχεδιάζουν μάλιστα να συζητήσουν την πρόταση την Τετάρτη (17/9) στο Λονδίνο, μαζί με τον Αμερικανό απεσταλμένο Τομ Μπάρακ, ο οποίος μεσολαβεί μεταξύ των δύο χωρών.

Πρόκειται για την τρίτη τριμερή συνάντηση, με πηγές που είναι σε γνώση του θέματος να σημειώνουν ότι υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν φαίνεται να επίκειται συμφωνία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου ενδιαφέρεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμάντ αλ-Σαράα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου, ωστόσο, για την ώρα η πιθανότητα φαίνεται μικρή, καταλήγει το Axios.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠτΔ: «Η Κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα και με αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας»

ΠτΔ: «Η Κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα και με αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας»

Άμεσα και με αποφασιστικότητα αντέδρασε η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας δήλωσε την Τρίτη, στην Πάφο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας πως ένα από τα πλέον σημαντικά έργα είναι η εγκατάσταση κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην Κισσόνεργα ύψους €14,7 εκατ., έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου, όπως είπε.

