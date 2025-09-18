Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Κατέληξε σε συμπεράσματα η ανακριτική ομάδα – Πότε παραδίδεται ο φάκελος και ποια τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ThemaOnline, η ανακριτική ομάδα έχει ήδη καταλήξει σε επιβεβαιωμένα συμπεράσματα αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση. Ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να τεθεί ενώπιον της ηγεσίας της Αστυνομίας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με εισηγήσεις για τα επόμενα βήματα.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο η Νομική Υπηρεσία να κληθεί να επισπεύσει τόσο την καταχώρηση όσο και την εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να οδηγηθεί το συντομότερο δυνατόν ενώπιον Δικαστηρίου.

Η μοιραία σύγκρουση

Το θανατηφόρο σημειώθηκε γύρω στη 1:20 τα ξημερώματα της 29ης Ιουλίου, στη λεωφόρο Λάρνακος στην Αγλαντζιά. Το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος 20χρονος, με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο Πανεπιστημίου προς Λευκωσία, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος, έχοντας ως συνοδηγό 23χρονο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το όχημα του Κυριάκου Αντωνίου παρέκκλινε της πορείας του και προσέκρουσε σε πάσσαλο φωτισμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.