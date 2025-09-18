Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΘανατηφόρο Αγλαντζιάς: Κατέληξε σε συμπεράσματα η ανακριτική ομάδα – Πότε παραδίδεται ο φάκελος και ποια τα επόμενα βήματα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Κατέληξε σε συμπεράσματα η ανακριτική ομάδα – Πότε παραδίδεται ο φάκελος και ποια τα επόμενα βήματα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΑΣ 18.09.2025 - 12:26
Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Κατέληξε σε συμπεράσματα η ανακριτική ομάδα – Πότε παραδίδεται ο φάκελος και ποια τα επόμενα βήματα

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι έρευνες γύρω από το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 29ης Ιουλίου στην Αγλαντζιά, με θύμα τον 20χρονο Κυρικάκο Αντωνίου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ThemaOnline, η ανακριτική ομάδα έχει ήδη καταλήξει σε επιβεβαιωμένα συμπεράσματα αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση. Ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να τεθεί ενώπιον της ηγεσίας της Αστυνομίας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με εισηγήσεις για τα επόμενα βήματα.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο η Νομική Υπηρεσία να κληθεί να επισπεύσει τόσο την καταχώρηση όσο και την εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να οδηγηθεί το συντομότερο δυνατόν ενώπιον Δικαστηρίου.

Η μοιραία σύγκρουση

Το θανατηφόρο σημειώθηκε γύρω στη 1:20 τα ξημερώματα της 29ης Ιουλίου, στη λεωφόρο Λάρνακος στην Αγλαντζιά. Το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος 20χρονος, με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο Πανεπιστημίου προς Λευκωσία, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος, έχοντας ως συνοδηγό 23χρονο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το όχημα του Κυριάκου Αντωνίου παρέκκλινε της πορείας του και προσέκρουσε σε πάσσαλο φωτισμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Γλέντι από το πρωί - Η Αγαπητού αφιέρωσε τραγούδι στον Νάνο με αφορμή την… μαρίνα Πάφου
VIDEO: Πώς τα κατάφερε ο οδηγός... - Αυτοκίνητο «πέτασε» και καρφώθηκε στο πεζοδρόμιο
«Μας άνοιξε η όρεξη»: Το νέο σουβλατζίδικο στη Λευκωσία που κάνει θραύση με τις παφίτικες πίτες του - Δείτε φωτογραφίες
Θρήνος για τον θάνατο του Πανίκου Κυριακίδη - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
iOS 26: Αλλάξτε ringtone στο iPhone σας εύκολα και γρήγορα με αυτή τη νέα λειτουργία
«Πράσινο φως» για κατασκηνωτικό χώρο στην Πόλη Χρυσοχούς – Πέφτουν οι υπογραφές και αρχίζουν τα έργα
Καύσιμα: Πώς κινούνται οι αγορές από το καλοκαίρι - Τα φθηνότερα πρατήρια Παγκύπρια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«ΑΝΕΒΑΣΕ την τιμή για Λοΐζου η Ομόνοια» - Το ΠΟΣΟ που γράφεται

 18.09.2025 - 12:25
Επόμενο άρθρο

Μιχάλης Ππέκρης: Κρούει τον κώδωνα στην Υπουργό Γεωργίας για τη μετάδοση ζωικών νόσων μέσω κατεχομένων

 18.09.2025 - 12:31
TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

  •  18.09.2025 - 12:09
Μετά τις 17:00 το σχέδιο Ασθενοφόρων για τη φονική πυρκαγιά – «Καμία επαφή» Υπ. Γεωργίας και Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Μετά τις 17:00 το σχέδιο Ασθενοφόρων για τη φονική πυρκαγιά – «Καμία επαφή» Υπ. Γεωργίας και Επιτρόπου Περιβάλλοντος

  •  18.09.2025 - 11:36
Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Κατέληξε σε συμπεράσματα η ανακριτική ομάδα – Πότε παραδίδεται ο φάκελος και ποια τα επόμενα βήματα

Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Κατέληξε σε συμπεράσματα η ανακριτική ομάδα – Πότε παραδίδεται ο φάκελος και ποια τα επόμενα βήματα

  •  18.09.2025 - 12:26
Ολοκλήρωσε τις επαφές της και αναχωρεί η Ολγκίν - Ενημερώνει τον Γκουτέρες ενόψει τριμερούς

Ολοκλήρωσε τις επαφές της και αναχωρεί η Ολγκίν - Ενημερώνει τον Γκουτέρες ενόψει τριμερούς

  •  18.09.2025 - 12:45
VIDEO - Σοβαρή καταγγελία Φαίδωνα: Ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να τον αποδομήσουν - «Είχαν πολιτικές οδηγίες»

VIDEO - Σοβαρή καταγγελία Φαίδωνα: Ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να τον αποδομήσουν - «Είχαν πολιτικές οδηγίες»

  •  18.09.2025 - 12:48
Αφόπλισαν άντρα: Κρατούσε κυνηγετικό όπλο και προκάλεσε αναστάτωση στη Λευκωσία

Αφόπλισαν άντρα: Κρατούσε κυνηγετικό όπλο και προκάλεσε αναστάτωση στη Λευκωσία

  •  18.09.2025 - 12:51
Σύλληψη 40χρονου στη Λεμεσό: Τον «τσάκωσαν» με 14χρονη στο αυτοκίνητο – Θετική σε νάρκοτεστ

Σύλληψη 40χρονου στη Λεμεσό: Τον «τσάκωσαν» με 14χρονη στο αυτοκίνητο – Θετική σε νάρκοτεστ

  •  18.09.2025 - 12:21
Σηκώνει το γάντι ο Σιζόπουλος: Πώς απαντά στις κατηγορίες και για την άρση της ασυλίας του

Σηκώνει το γάντι ο Σιζόπουλος: Πώς απαντά στις κατηγορίες και για την άρση της ασυλίας του

  •  18.09.2025 - 11:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα