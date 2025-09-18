Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μιχάλης Ππέκρης: Κρούει τον κώδωνα στην Υπουργό Γεωργίας για τη μετάδοση ζωικών νόσων μέσω κατεχομένων

 18.09.2025 - 12:31
Μιχάλης Ππέκρης: Κρούει τον κώδωνα στην Υπουργό Γεωργίας για τη μετάδοση ζωικών νόσων μέσω κατεχομένων

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία για την εισαγωγή 5.000 αιγών και προβάτων στα κατεχόμενα από την Ισπανία, σοβαρές ανησυχίες εντείνονται για τη μετάδοση ζωικών νόσων όπως την ευλογιά των αιγοπροβάτων, την αγαλαξία, τον καταρροϊκό πυρετό και άλλες επικύνδινες μολυσματικές ασθένειες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένονται ακόμη 5.000 ζώα με τον ίδιο δόλιο τρόπο εξαπάτησης των ισπανικών αρχών. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε διασπορά της νόσου σε ολόκληρη την Κύπρο, με σοβαρές συνέπειες για την κτηνοτροφία και το οικοσύστημα.

Ο Μιχάλης Ππέκρη, Υπουργός Παρακολούθησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΔΗΣΥ για θέματα γεωργίας, επισημαίνει ότι η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική και επικίνδυνη για τον κυπριακό κτηνοτροφικό τομέα και την ακεραιότητα του PDO Χαλλουμιού, προϊόν με διεθνή αναγνωρισμένη προστασία.

Η εισαγωγή ζώων με αμφίβολη προέλευση στα κατεχόμενα θέτει σε κίνδυνο τόσο την ποιότητα και την ασφάλεια της πρώτης ύλης όσο και την αξιοπιστία της κυπριακής γεωργίας στην παγκόσμια αγορά. Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό και οικονομικές πιέσεις, καθώς ενδέχεται να μειωθεί η ζήτηση για το ντόπιο προϊόν.

Ο κ. Ππεκρής καλεί άμεσα την Κυβέρνηση να αναλάβει ενέργειες προστασίας των συμφερόντων του κλάδου, υπογραμμίζοντας ότι έχουν ήδη περάσει 15 μέρες από την αρχική ενημέρωση, χωρίς να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα.

Η παρακολούθηση των εξελίξεων είναι κρίσιμη, καθώς η καθυστέρηση στην αντίδραση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και προστατευμένα προϊόντα της Κύπρου – το Χαλλούμι PDO – και να επηρεάσει συνολικά τον γεωργικό τομέα.

Οι κτηνοτρόφοι και οι αρμόδιοι φορείς αναμένουν άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του προϊόντος και η αξιοπιστία του κλάδου στη διεθνή αγορά.

Το πρόβλημα στην Ελλάδα έχει εξαπλωθεί

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα με την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, δήλωσε ότι αν τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν αποδώσουν, η χώρα θα προχωρήσει σε καθολική απαγόρευση μετακίνησης και διακίνησης όλων των ζώων, κάτι που θα σημάνει «πάγωμα εμπορίου». Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στους κτηνοτρόφους και στις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Larnakaonline.com.cy

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

