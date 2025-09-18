Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπ. Μεταφορών: Πότε ακυρώνονται ΜΟΤ για οχήματα χωρίς ανάκληση αερόσακου

 18.09.2025 - 15:53
Υπ. Μεταφορών: Πότε ακυρώνονται ΜΟΤ για οχήματα χωρίς ανάκληση αερόσακου

Από τις 3 Οκτωβρίου 2025 ακυρώνονται πιστοποιητικά καταλληλότητας για οχήματα χωρίς ανάκληση αερόσακου ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη νέα εκστρατεία ενημέρωσης για την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων "έχει ήδη ξεκινήσει εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τις ανακλήσεις οχημάτων που σχετίζονται με ελαττωματικούς αερόσακους, στο πλαίσιο της πολιτικής του για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής".

Η νέα εκστρατεία καλύπτει την περίοδο Σεπτεμβρίου 2025 και υλοποιείται με τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα, billboard, δημοσιεύσεις στον Τύπο, καθώς και με ψηφιακή προβολή, με στόχο την έγκαιρη και στοχευμένη πληροφόρηση όλων των ιδιοκτητών οχημάτων, και κυρίως εκείνων που επηρεάζονται από την ανάκληση.

Σημειώνεται ότι "από τις 3 Οκτωβρίου 2025 τίθενται σε ισχύ ακυρώσεις πιστοποιητικών καταλληλότητας (MOT) για τα οχήματα των οποίων η ανάκληση αερόσακου δεν έχει ολοκληρωθεί εντός του χρονικού περιθωρίου των 8 μηνών που έχει τεθεί με διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, "η εφαρμογή των ακυρώσεων αποτελεί κρίσιμο μέτρο πρόληψης για την αποτροπή σοβαρών κινδύνων, καθώς –σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου του κατασκευαστή– οι αερόσακοι που περιλαμβάνονται στην ανάκληση ενδέχεται, υπό συνθήκες, να αποβούν θανάσιμα επικίνδυνοι για τους επιβάτες".

Το Υπουργείο Μεταφορών καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων να επισκεφθούν άμεσα την ιστοσελίδα www.gov.cy/mtcw και να ελέγξουν εάν το όχημά τους επηρεάζεται, ώστε να προγραμματίσουν έγκαιρα την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος. Η διαδικασία ανάκλησης είναι δωρεάν και διασφαλίζει ότι το όχημα παραμένει νόμιμο και ασφαλές, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

