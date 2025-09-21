«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» - Η πρώτη αντίδραση Νετανιάχου μετά την αναγνώριση από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

Ecommbx
 21.09.2025 - 19:32
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασε έντονα στην απόφαση Βρετανίας, Καναδά και Αυστραλίας να προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή «τεράστια επιβράβευση της τρομοκρατίας».

Οι δηλώσεις του έγιναν σήμερα και αποτελούν την πρώτη επίσημη τοποθέτησή του για την πρωτοβουλία των τριών χωρών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Ανταμοιβή για τη Χαμάς» - Βολές του Ισραήλ μετά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

«Και έχω άλλο ένα μήνυμα για εσάς: Δεν θα υπάρξει. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», ανέφερε ο Νετανιάχου σε γραπτή δήλωσή του.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η επίσημη απάντηση της κυβέρνησης θα ανακοινωθεί μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πολιτική της χώρας του για την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη θα συνεχιστεί χωρίς καμία αλλαγή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

