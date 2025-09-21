«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» - Η πρώτη αντίδραση Νετανιάχου μετά την αναγνώριση από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

Οι δηλώσεις του έγιναν σήμερα και αποτελούν την πρώτη επίσημη τοποθέτησή του για την πρωτοβουλία των τριών χωρών.

«Και έχω άλλο ένα μήνυμα για εσάς: Δεν θα υπάρξει. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», ανέφερε ο Νετανιάχου σε γραπτή δήλωσή του.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η επίσημη απάντηση της κυβέρνησης θα ανακοινωθεί μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πολιτική της χώρας του για την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη θα συνεχιστεί χωρίς καμία αλλαγή.