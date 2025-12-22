Μαθητές από σχολεία της Λευκωσίας έψαλαν τα κάλαντα στον ΠτΔ - «Να δώσουμε έμφαση στην Τεχνική Εκπαίδευση»

LIVE: Στην Ολομέλεια της Βουλής τα «καυτά» ζητήματα - Επί τάπητος φορολογική μεταρρρύθμιση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών
Ενώπιον έκτακτης συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής τίθενται σήμερα δύο σημαντικά ζητήματα.
Την αρχή έκαναν μαθητές της ΤΕΣΕΚ Λευκωσίας «Μακάριος Γ’», οι οποίοι, παράλληλα με τα κάλαντα, προσέφεραν δώρο στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος συνομίλησε μαζί τους.
«Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην Τεχνική Εκπαίδευση. Εκεί είναι το μέλλον, εξ ου και η ίδρυση Τεχνικού Γυμνασίου. Αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απευθυνόμενος προς τους μαθητές.
Μαθητές από το Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός, το Α' Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας και το Δ' Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς επισκέφθηκαν επίσης το Προεδρικό Μέγαρο, για να ερμηνεύσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια ενώπιον του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με τα παιδιά.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
