Συγκλονίζει ο Γιάννης Καρούσος μετά από σοβαρό τροχαίο: «Πέρασαν 100 αυτοκίνητα και σχεδόν κανείς δεν σταμάτησε»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Καρούσος εξηγεί πως ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί το περιστατικό, καθώς αυτό που τον συγκλόνισε περισσότερο δεν ήταν το ίδιο το ατύχημα, αλλά η ανθρώπινη στάση που ακολούθησε.

Όπως αναφέρει αυτούσια:

«Νιώθω την ανάγκη να το μοιραστώ. Σήμερα ήμουν μάρτυρας σε μια σοβαρή οδική σύγκρουση. Ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών. Σταματήσαμε αμέσως, κατεβήκαμε να βοηθήσουμε. Ευτυχώς, η μητέρα και το παιδί δεν έπαθαν τίποτα. Φορούσαν ζώνες ασφαλείας και αυτές τους έσωσαν τη ζωή».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, το στοιχείο που τον τάραξε βαθύτερα ήταν άλλο «Αυτό όμως που με συγκλόνισε περισσότερο δεν ήταν το ατύχημα. Ήταν οι άνθρωποι».

Ο κ. Καρούσος αποκαλύπτει ότι μέσα σε λίγα λεπτά πέρασαν από το σημείο δεκάδες οχήματα, χωρίς οι περισσότεροι οδηγοί να σταματήσουν: «Μέσα σε λίγα λεπτά πέρασαν περίπου 100 αυτοκίνητα. Από όλους αυτούς, μόνο εμείς και άλλοι τρεις σταματήσαμε να βοηθήσουμε. Σε αυτούς τους ανθρώπους, αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια».

Ακολούθως, θέτει μια σειρά από καίρια ερωτήματα που αγγίζουν τον πυρήνα της κοινωνικής συνείδησης «Οι υπόλοιποι απλώς προσπέρασαν. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Σαν να μην υπήρχαν άνθρωποι μέσα σε ένα αναποδογυρισμένο όχημα. Και αναρωτιέμαι: Τι κοινωνία ζούμε; Τι κοινωνία χτίζουμε; Τι κοινωνία μεγαλώνουμε τα παιδιά μας να αποδέχονται ως “φυσιολογική”;»

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου στέλνει ένα σαφές μήνυμα ευθύνης και ανθρωπιάς. «Η αλληλεγγύη δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Και η ανθρώπινη ζωή δεν προσπερνιέται».

Δείτε την ανάρτηση: