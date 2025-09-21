«Ανταμοιβή για τη Χαμάς» - Βολές του Ισραήλ μετά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X, το ισραηλινό υπουργείο αναφέρει: «Η αναγνώριση δεν είναι τίποτα περισσότερο από επιβράβευση της τζιχαντιστικής Χαμάς – που ενθαρρύνεται από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, με την οποία συνδέεται στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται ακόμη πως «οι ίδιοι οι ηγέτες της Χαμάς παραδέχονται ανοιχτά: αυτή η αναγνώριση είναι άμεσο αποτέλεσμα, ο “καρπός” της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Μην αφήνετε την τζιχαντιστική ιδεολογία να υπαγορεύει την πολιτική σας».

Θυμίζουμε ότι το παλαιστινιακό κράτος αναγνώρισαν εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας και του Καναδά.

«Ανταμείβουν την τρομοκρατία», λέει ο Νετανιάχου

Νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα αντιταχθεί σε κάθε τέτοιου είδους απόπειρα, η οποία όπως τόνισε, «απειλεί την ύπαρξή μας». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προανήγγειλε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αναφέρθηκε και σε επαφές με τη Συρία που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνίες ειρήνης με Δαμασκό και Βηρυτό.

Μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου δήλωσε πως στην ομιλία του στον ΟΗΕ θα παρουσιάσει «την αλήθεια του Ισραήλ, αλλά και την αντικειμενική αλήθεια» για τον αγώνα της χώρας του «ενάντια στις δυνάμεις του κακού». Όπως τόνισε, στόχος του είναι να προβάλλει το όραμα για «πραγματική ειρήνη, ειρήνη μέσα από τη δύναμη».

Αναφερόμενος στις διεθνείς πιέσεις για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη «παράλογη ανταμοιβή στην τρομοκρατία». «Θα πρέπει να πολεμήσουμε στον ΟΗΕ και σε κάθε άλλο πεδίο απέναντι στη ψευδή προπαγάνδα που μας στοχοποιεί», είπε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας πως η διεθνής κοινότητα θα ακούσει τις θέσεις του Ισραήλ τις επόμενες ημέρες.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε επίσης ότι μετά την ομιλία του θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. «Θα είναι η τέταρτη φορά που συναντώ τον φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ, από την αρχή της δεύτερης θητείας του – περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παγκόσμιο ηγέτη. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο σε συνομιλίες με τη Συρία, οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για ειρηνευτικές συμφωνίες τόσο με τη Δαμασκό όσο και με τη Βηρυτό. «Οι νίκες μας απέναντι στη Χεζμπολάχ άνοιξαν ένα παράθυρο σε απίστευτες δυνατότητες. Υπάρχει η προοπτική ειρήνης με τους γείτονες του βορρά», ανέφερε, προσθέτοντας πως η διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

Σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο, ο Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει εκτάκτως αργά το βράδυ συμβούλιο προκειμένου να εξετάσει σχέδιο συμφωνίας ασφαλείας με τη Συρία. Όπως ανέφεραν ισραηλινές πηγές, η Δαμασκός επιδιώκει να εξασφαλίσει παύση των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και αποχώρηση στρατευμάτων από τον νότο της χώρας.