ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανεβαίνει η θερμοκρασία: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

 21.09.2025 - 18:28
Ανεβαίνει η θερμοκρασία: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και στα δυτικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ παροδικά θα παρατηρούνται ψηλές νεφώσεις.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο στα ορεινά μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή.

Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει μικρή άνοδο και την Τετάρτη μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί έτσι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

