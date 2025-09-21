«Όχι άλλες καθυστερήσεις»: Οι γονείς πιέζουν για άμεση λύση στο θέμα των κλιματιστικών

‘Όλη η κοινωνία αντιλαμβάνεται πως εν έτη 2025 δεν γίνεται οι αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων να αποτελούν τις μοναδικές αίθουσες κρατικών κτηρίων όπου δεν υπάρχει κλιματισμός. Η τοποθέτηση και η λειτουργία κλιματιστικών μονάδων αποτελεί κοινωνική και μαθησιακή αναγκαιότητα" αναφέρει.

Έγκαιρα, προσθέτει, "είχαμε επισημάνει ότι οι εργασίες για πλήρη υλοποίηση του έργου δεν έπρεπε να σταματήσουν, αλλά ούτε και να αργοπορήσουν, με δεδομένη την επαναλειτουργία των σχολείων τον Σεπτέμβριο. Θεωρούμε δικαιολογημένη τη δυσφορία τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών για τη μη ολοκλήρωση της εγκατάστασης, που ως επί το πλείστον αφορά την καθυστέρηση των ηλεκτρολογικών εργασιών".

Η Συνομοσπονδία καλεί τόσο το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας όσο και τις εμπλεκόμενες Σχολικές Εφορείες, όπως επισπεύσουν και ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγκατάστασης, ελέγχου και λειτουργίας των κλιματιστικών.

"Ως Οργανωμένοι Γονείς δεν είμαστε οι πλέον ευτυχείς όταν χάνονται διδακτικές ώρες από την εκπαίδευση των παιδιών μας. Όμως θέλουμε να πιστεύουμε πως η προγραμματισμένη απόφαση της Π.Σ.Ε.Μ. για Παγκύπρια αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, την 3η και 4η περίοδο, θα λειτουργήσει θετικά και θα συμβάλει ώστε να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση στην πλήρη λειτουργία των κλιματιστικών σε όλες τις σχολικές μας μονάδες" καταλήγει.

