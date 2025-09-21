Ecommbx
ΑρχικήΚοινωνία«Όχι άλλες καθυστερήσεις»: Οι γονείς πιέζουν για άμεση λύση στο θέμα των κλιματιστικών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Όχι άλλες καθυστερήσεις»: Οι γονείς πιέζουν για άμεση λύση στο θέμα των κλιματιστικών

 21.09.2025 - 18:08
«Όχι άλλες καθυστερήσεις»: Οι γονείς πιέζουν για άμεση λύση στο θέμα των κλιματιστικών

Επιβεβλημένη και αναγκαία θεωρεί την επίσπευση της διαδικασίας της εγκατάστασης κλιματιστικών σε όλες τις σχολικές μονάδες, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

‘Όλη η κοινωνία αντιλαμβάνεται πως εν έτη 2025 δεν γίνεται οι αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων να αποτελούν τις μοναδικές αίθουσες κρατικών κτηρίων όπου δεν υπάρχει κλιματισμός. Η τοποθέτηση και η λειτουργία κλιματιστικών μονάδων αποτελεί κοινωνική και μαθησιακή αναγκαιότητα" αναφέρει.

Έγκαιρα, προσθέτει, "είχαμε επισημάνει ότι οι εργασίες για πλήρη υλοποίηση του έργου δεν έπρεπε να σταματήσουν, αλλά ούτε και να αργοπορήσουν, με δεδομένη την επαναλειτουργία των σχολείων τον Σεπτέμβριο. Θεωρούμε δικαιολογημένη τη δυσφορία τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών για τη μη ολοκλήρωση της εγκατάστασης, που ως επί το πλείστον αφορά την καθυστέρηση των ηλεκτρολογικών εργασιών".

Η Συνομοσπονδία καλεί τόσο το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας όσο και τις εμπλεκόμενες Σχολικές Εφορείες, όπως επισπεύσουν και ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγκατάστασης, ελέγχου και λειτουργίας των κλιματιστικών.

"Ως Οργανωμένοι Γονείς δεν είμαστε οι πλέον ευτυχείς όταν χάνονται διδακτικές ώρες από την εκπαίδευση των παιδιών μας. Όμως θέλουμε να πιστεύουμε πως η προγραμματισμένη απόφαση της Π.Σ.Ε.Μ. για Παγκύπρια αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, την 3η και 4η περίοδο, θα λειτουργήσει θετικά και θα συμβάλει ώστε να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση στην πλήρη λειτουργία των κλιματιστικών σε όλες τις σχολικές μας μονάδες" καταλήγει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

