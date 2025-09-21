Κοινοβουλευτικές εκλογές στη Συρία στις 5 Οκτωβρίου – Οι πρώτες μετά την εκδίωξη του Μπασάρ Αλ Άσαντ

Η ανώτατη επιτροπή της Συρίας για τις κοινοβουλευτικές εκλογές δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη βάσει της συνταγματικής διακήρυξης και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν νωρίτερα φέτος από τον προσωρινό ηγέτη Αχμέντ αλ Σαράα, ο οποίος ίδρυσε την εκλογική αρχή τον Ιούνιο, σύμφωνα με το Xinhua. Οι εκλογές θα ακολουθήσουν ένα προσωρινό, έμμεσο εκλογικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να διαμορφώσει μια νέα νομοθετική εξουσία εντός 60 έως 90 ημερών.

Τον Αύγουστο, η εκλογική αρχή ανέβαλε τις εκλογές σε τρεις επαρχίες -Σουέιντα, Χασάκα και Ράκκα- επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Οι έδρες που έχουν κατανεμηθεί σε αυτές τις επαρχίες θα παραμείνουν κενές έως ότου «υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και ένα ασφαλές περιβάλλον», ανέφερε τότε η επιτροπή.