Έπεσαν θύμα απάτης 59χρονη και 74χρονη στην Κύπρο - Πώς κατάφεραν να τους κλέψουν χιλιάδες ευρώ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έπεσαν θύμα απάτης 59χρονη και 74χρονη στην Κύπρο - Πώς κατάφεραν να τους κλέψουν χιλιάδες ευρώ

 25.09.2025 - 09:01
Έπεσαν θύμα απάτης 59χρονη και 74χρονη στην Κύπρο - Πώς κατάφεραν να τους κλέψουν χιλιάδες ευρώ

Δύο διαδικτυακές απάτες καταγγέλθηκαν χθες από 74χρονη και 59χρονη στα Τμήματα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού και Πάφου αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, στην πρώτη περίπτωση, 74χρονη κατήγγειλε ότι κατά τη συνομιλία που είχε μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 2025 με άγνωστό της πρόσωπο σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, προχώρησε σε αριθμό τραπεζικών εμβασμάτων σε ξένο λογαριασμό, συνολικού ύψους €18.000, αφού πείσθηκε ότι το πιο πάνω ποσό, θα της επιστρεφόταν εντός λίγου χρονικού διαστήματος, χωρίς ωστόσο αυτό να συμβεί.

Στη δεύτερη περίπτωση, 59χρονη, κατήγγειλε επίσης χθες ότι κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, προχώρησε σε προπληρωμένη ενοικίαση διαμερίσματος στην Πάφο μέσω συγκεκριμένης ιστοσελίδας, για το ποσό των €1.070.

Αφού η 59χρονη μετέβη στη διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί ως διεύθυνση του υπό αναφορά ενοικιαζόμενου διαμερίσματος, διαπίστωσε πως εκεί δεν υπήρξε τέτοιο διαμέρισμα.

Η 59χρονη προσπάθησε επίσης να έρθει σε επικοινωνία με την ιστοσελίδα στην οποία προπλήρωσε την ενοικίαση του υπό αναφορά διαμερίσματος, χωρίς θετικό αποτέλεσμα. 

Τα Τμήματα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού και Πάφου, συνεχίζουν τις εξετάσεις. 

Πυρκαγιά με το «καλημέρα» – Ξέσπασε σε διαμέρισμα – Εκτεταμένες ζημιές στα υπνοδωμάτια

 25.09.2025 - 08:50
Γνωστή ελληνική αλυσίδα κάνει «ντεπούτο» στην Αγλαντζιά - Πότε ανοίγει το νέο εστιατόριο - Δείτε φωτογραφίες

 25.09.2025 - 09:17
Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

Η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, δεν ήταν απλώς μια τοποθέτηση αρχών για το Κυπριακό. Ήταν μια μετωπική επίθεση κατά της υποκρισίας, όχι μόνο της Τουρκίας, αλλά και του ίδιου του ΟΗΕ, που εδώ και χρόνια σιωπά, ανέχεται ή “ακούει” χωρίς να αντιδρά απέναντι στη διχοτομική ρητορική της Άγκυρας.

