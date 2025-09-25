Γνωστή ελληνική αλυσίδα κάνει «ντεπούτο» στην Αγλαντζιά - Πότε ανοίγει το νέο εστιατόριο - Δείτε φωτογραφίες

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου η βραβευμένη ελληνική αλυσίδα εστίασης The Big Bad Wolf – Souvlaki & Burger Bar θα ανοίξει τις πόρτες του ολοκαίνουριου καταστήματός της στην πρωτεύουσα.

Η νεωτερική αισθητική, το διακριτικό αλλά χαρακτηριστικό branding, το «πάντρεμα» των led και των συνθετικών φυλλωσιών με το ξύλο και το τούβλο κυριαρχούν δημιουργώντας ένα φιλόξενο χώρο στην Αγλαντζιά. Όπως σε όλα τα The Big Bad Wolf έτσι και στο νέο εστιατόριο της Λευκωσίας κυριαρχεί το open kitchen concept με μοντέρνο design, στο οποίο ο πελάτης μπορεί να παρακολουθεί όλη τη διαδικασία προετοιμασίας του γεύματος του.

Το νέο μαγαζί θα ανοίξει στις 17.00 το απόγευμα, και αρχικά θα λειτουργεί με take away και delivery παραγγελίες, ενώ πολύ σύντομα θα είναι έτοιμος και ο χώρος του dine in. Εκεί οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζουμερά burgers, λαχταριστά πιτοτυλιχτά με ελληνική ή κυπριακή πίτα, σκεπαστές, τορτίγες, σαλονικιώτικα σάντουιτς με γύρο, ολόφρεσκες σαλάτες, πλούσιες μερίδες, tacos el pastor & μία μεγάλη ποικιλία ορεκτικών.

Πηγή: checkinCyprus