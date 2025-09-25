Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γνωστή ελληνική αλυσίδα κάνει «ντεπούτο» στην Αγλαντζιά - Πότε ανοίγει το νέο εστιατόριο - Δείτε φωτογραφίες

 25.09.2025 - 09:17
Γνωστή ελληνική αλυσίδα κάνει «ντεπούτο» στην Αγλαντζιά - Πότε ανοίγει το νέο εστιατόριο - Δείτε φωτογραφίες

Η αναμονή τελείωσε. Ο Μεγάλος Κακός Λύκος ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του και στην Αγλαντζιά!

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου η βραβευμένη ελληνική αλυσίδα εστίασης The Big Bad Wolf Souvlaki & Burger Bar θα ανοίξει τις πόρτες του ολοκαίνουριου καταστήματός της στην πρωτεύουσα.

Η νεωτερική αισθητική, το διακριτικό αλλά χαρακτηριστικό branding, το «πάντρεμα» των led και των συνθετικών φυλλωσιών με το ξύλο και το τούβλο κυριαρχούν δημιουργώντας ένα φιλόξενο χώρο στην Αγλαντζιά. Όπως σε όλα τα The Big Bad Wolf έτσι και στο νέο εστιατόριο της Λευκωσίας κυριαρχεί το open kitchen concept με μοντέρνο design, στο οποίο ο πελάτης μπορεί να παρακολουθεί όλη τη διαδικασία προετοιμασίας του γεύματος του.

Το νέο μαγαζί θα ανοίξει στις 17.00 το απόγευμα, και αρχικά θα λειτουργεί με take away και delivery παραγγελίες, ενώ πολύ σύντομα θα είναι έτοιμος και ο χώρος του dine in. Εκεί οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζουμερά burgers, λαχταριστά πιτοτυλιχτά με ελληνική ή κυπριακή πίτα, σκεπαστές, τορτίγες, σαλονικιώτικα σάντουιτς με γύρο, ολόφρεσκες σαλάτες, πλούσιες μερίδες, tacos el pastor & μία μεγάλη ποικιλία ορεκτικών.

Πηγή: checkinCyprus

Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

Η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, δεν ήταν απλώς μια τοποθέτηση αρχών για το Κυπριακό. Ήταν μια μετωπική επίθεση κατά της υποκρισίας, όχι μόνο της Τουρκίας, αλλά και του ίδιου του ΟΗΕ, που εδώ και χρόνια σιωπά, ανέχεται ή “ακούει” χωρίς να αντιδρά απέναντι στη διχοτομική ρητορική της Άγκυρας.

